Impactante: la prensa británica revela el auténtico estado de Michael Schumacher

Michael Schumacher vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas, tras la controvertida opinión de James Vowles sobre su carrera profesional. Y es que, un medio de comunicación británico acaba de encender todas las alarmas al revelar cuál es el verdadero estado del expiloto alemán.

Hace apenas unos días, James Vowles, exestratega de Mercedes y actual jefe de equipo en Williams, reavivó el eterno debate sobre dos de los pilotos más icónicos de la Fórmula 1. Tras haber trabajado con ambos, no tuvo reparos en asegurar que Lewis Hamilton era mejor piloto que Schumacher.

| Instagram, @michaelschumacher

“Entre bastidores era completamente distinto a lo que se veía en cámara. Michael sabía cómo sacar el máximo de sí mismo y de cada miembro del equipo. Tenía un interés genuino por las personas, conocía a cada trabajador y no lo hacía por ventaja, sino porque realmente le importaba”, dijo en una entrevista para High Performance Podcast.

Sin embargo, dicha conversación dio un giro radical cuando señaló que, bajo su propio criterio y experiencia personal, “Michael Schumacher no era el mejor piloto del coche; Lewis Hamilton sí”.

Ahora, y con estas declaraciones resonando con fuerza, el periodista británico Felix Gorner ha desvelado en el Daily Mail cuál es el estado de salud de Michael Schumacher. Información que posee gracias a la relación tan estrecha que mantiene con el expiloto de Fórmula 1 y su familia.

Un periodista cercano a Michael Schumacher desvela su estado de salud

La vida de Michael Schumacher se ha envuelto en un hermetismo absoluto desde el accidente de esquí que sufrió hace doce años. Tanto es así que, durante todo este tiempo, la familia ha optado por llevar esta situación con total discreción.

Sin embargo, y aunque el estado de salud del expiloto sigue siendo un misterio, a su entorno le está resultando muy complicado guardar este secreto de manera indefinida.

| Instagram, @michaelschumacher

De hecho, en algunas ocasiones se han producido filtraciones o incluso intentos de chantaje con imágenes del alemán en su vida cotidiana. Una serie de circunstancias que la familia de Michael Schumacher ha sabido esquivar.

No obstante, lo que sí se sabe es que el expiloto requiere de una atención completa y constante. Asimismo, lo ha confirmado Felix Gorner en declaraciones para el Daily Mail.

| YouTube, @hsfresenius

“Es muy triste”, ha asegurado este periodista de la cadena RTL y gran amigo de la familia Schumacher. De esta forma, ha dejado al descubierto la complicada situación por la que atraviesa el siete veces campeón y todo su entorno.

Por otro lado, ha confirmado con tristeza lo que muchos ya sospechaban: “Michael Schumacher necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores”.

Según Felix Gorner, este deterioro se refleja principalmente en su capacidad de movimiento, aunque no es el único ámbito afectado: “Ya no puede expresarse verbalmente”. Un detalle que, en parte, explicaría la decisión de la familia por mantener su estado en secreto.

Además, el periodista no ha tenido reparos en opinar sobre la postura que ha adoptado la familia de Michael Schumacher frente a este duro trance. Tanto es así que les ha mostrado su respaldo total: “Actualmente, hay un máximo de 20 personas que pueden acercarse a Michael. Y, en mi opinión, es la estrategia correcta”.

El periodista ha insistido en que se trata de la única manera viable de afrontar un caso con tanta repercusión mediática. “La familia está actuando en el mejor interés de Michael. Siempre han protegido estrictamente su privacidad, y eso no ha cambiado”, ha concluido.