Comunicado de la Casa Real de Noruega sobre el príncipe Haakon: es muy importante

La Casa Real de Noruega ha compartido una última hora en un momento muy especial para el príncipe Haakon. Haciendo gala de su estilo sencillo y natural, una sola instantánea ha valido para emocionar a todo un país.

Este año ha sido especialmente complicado para el príncipe Haakon y su mujer, Mette-Marit. Por ello, este mensaje publicado directamente por la Casa Real noruega tiene un mayor significado.

La Casa Real de Noruega comparte una última hora del príncipe Haakon

La Casa Real de Noruega ha querido distanciarse por un momento de las recientes polémicas que han puesto en jaque al príncipe Haakon. Si hay un matrimonio que más ha acaparado debates, ese ha sido el del heredero y su esposa. Sobre todo tras el escándalo protagonizado por Marius Borg, el hijo que Mette-Marit tuvo de una relación anterior.

En este sentido, la Casa Real de Noruega ha compartido un mensaje relacionado con el príncipe Haakon de gran carga simbólica. A través de las redes sociales, la institución ha publicado una foto conmemorando el 24 aniversario de bodas. “24 años y contando”, han añadido acompañando dos fotos del príncipe Haakon y su esposa.

Se trata de un breve comunicado que destaca el enlace de hace más de dos décadas y que remarca la autenticidad de la pareja real. Este anuncio evoca la historia que comenzó en 2001, cuando el príncipe Haakon y Mette-Marit se casaron en la Catedral de Oslo. Una boda que rompió tradiciones y que marcó un antes y un después en la Casa Real de Noruega.

Lo llamativo de este mensaje es que llega en el momento más difícil y complicado del príncipe Haakon y su esposa. Todavía está pendiente de esclarecerse la acusación que pende sobre Marius Borg, el hijo que Mette-Marit aportó de otra relación.

Ese suceso, lejos de distanciar al matrimonio, parece que lo ha unido todavía más. Tanto el heredero a la Corona como su mujer han hecho frente común para salir airosos de este trance. Por ello, este comunicado de la Casa Real de Noruega representa mucho más que una celebración, es la confirmación de un matrimonio unido y fuerte.

El príncipe Haakon refuerza su posición en la Casa Real de Noruega

Además del comunicado, las redes sociales de la Casa Real de Noruega no han dejado de compartir imágenes que ilustran el afecto mutuo del matrimonio. Instantáneas sencillas que transmiten complicidad y una unión a prueba de escándalos.

No obstante, a nadie se le escapa que la Familia Real nórdica atraviesa por uno de los momentos más complicados. Atrás ha quedado esa ceremonia de bodas donde un joven príncipe Haakon prometía una institución renovada y firme. La realidad se ha impuesto y el futuro del heredero del rey Harald y la reina Sonia se ha visto empañado y amenazado.

En medio de este entorno, el príncipe Haakon trata de reforzar su posición en la Casa Real de Noruega. Y lo hace mediante mensajes que demuestran la unión con su esposa y su compromiso con la institución. Porque para él, la princesa representa más que la futura reina de Noruega, es su mujer y con quien decidió formar una familia.

Ambos están destinados a reinar, pero antes deberán superar la polémica generada por Marius. No será hasta enero cuando el joven de 28 años haga frente a los 32 delitos de los que le acusa la Fiscalía por agresión.

A esto hay que sumarle los problemas de salud que arrastra Mette-Marit desde hace años. Hace unos meses, sin ir más lejos, la Casa Real de Noruega confirmó la ausencia de la princesa en varios actos oficiales. Pese a todos estos contratiempos, la realidad es que el príncipe Haakon y su esposa celebran 24 años de amor.