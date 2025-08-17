La inesperada reacción de Makoke al gran secreto de su novio, Gonzalo: 'Fue una…'

Makoke ha vuelto a ser protagonista en televisión tras una sorprendente revelación importante sobre el pasado de su novio, Gonzalo. La colaboradora dejó claro desde el principio su postura con una frase que resume su visión de lo ocurrido: "Fue una tontería". Con estas palabras quiso restar importancia a lo que se presentó como un secreto sobre su prometido a 27 días de casarse.

El episodio se produjo en el plató de Fiesta, donde la tensión creció en cuestión de segundos y dejó a todos expectantes. La incógnita sobre la reacción de Makoke mantenía en vilo tanto al público como a sus compañeros. ¿Por qué esta información ha generado tanto revuelo justo ahora, cuando todo parecía encaminado hacia una boda idílica?

| Instagram, @makoke_

Makoke reacciona con tranquilidad al descubrir el secreto de Gonzalo en pleno directo

Makoke afronta uno de los momentos más decisivos de su vida personal y televisiva. La colaboradora se prepara para casarse el próximo 12 de septiembre, en una ceremonia a la que asistirán 130 invitados. La cuenta atrás está marcada por la ilusión de los preparativos, pero también por la constante exposición mediática que acompaña a cada paso que da.

Durante las últimas semanas, la pareja ha protagonizado titulares por detalles de la boda y muestras de complicidad. Sin embargo, el pasado siempre reaparece en los platós, y esta vez ha sido Gonzalo quien quedó en el centro de todas las miradas. La revelación sobre un episodio anterior de su vida, inesperada y cargada de polémica, puso a prueba la serenidad de Makoke.

La gran sorpresa llegó de la mano de Aurelio Manzano, quien aseguró en Fiesta que Gonzalo había pasado una noche en el calabozo. Según relató, se trataba de "una información muy delicada" relacionada con problemas de pareja que habría tenido en el pasado.

Según explicó, la detención se produjo alrededor del 20 de septiembre de 2024 y estuvo vinculada a conflictos con exparejas. El periodista subrayó que existían documentos gráficos que acreditaban el hecho, aunque en ningún momento se habló de delitos mayores ni de procesos judiciales pendientes.

| Mediaset

La afirmación cayó como una bomba en el plató, donde todos aguardaban atentos la reacción de Makoke. Lejos de mostrar inquietud o incomodidad, la colaboradora reaccionó con aplomo y sin perder la calma: "No voy a hablar de ese tema, no me concierne a mí. Estoy supertranquila, sé con quién me caso", respondió con firmeza.

La información buscaba dar contexto a la figura de Gonzalo, que desde que comenzó su relación con Makoke ha estado bajo el ojo mediático. Sin embargo, la naturalidad con la que la colaboradora asumió la noticia redujo de inmediato la tensión en el plató.

"No me importa lo que digan, me importa lo que conozco. No tengo nada que temer… Fue una tontería", reiteró, demostrando que su confianza en Gonzalo es absoluta. La contundencia de su postura sorprendió incluso a sus compañeros, que insistieron en conocer más detalles.

Pero Makoke se mantuvo inflexible: "Me da exactamente igual lo que se diga. Conozco a mi novio perfectamente, sé de qué estás hablando y no tiene ninguna importancia". Con estas palabras reforzó la idea de que no piensa dar espacio a polémicas que, en su opinión, no afectan a su relación.

La boda de Makoke sigue en pie a pesar de la polémica

La proximidad del enlace hizo inevitable que surgiera la pregunta sobre si este incidente afectaría a la boda. Makoke no dejó lugar a dudas y respondió con una frase que se convirtió en titular: "Yo no voy a anular la boda, vamos... me tienen que matar".

Para ella, este tipo de informaciones forman parte de la presión mediática que rodea a las figuras públicas. "Entiendo que se le dé bombo, pero no hay más… No me lo va a empañar eso ni cinco informaciones como esas", señaló, transmitiendo tranquilidad y restando gravedad al asunto. La colaboradora insistió en que tanto ella como Gonzalo están tranquilos y preparados para seguir con sus planes.

| Mediaset

Además, Makoke subrayó que no hay delito ni condena de por medio, y que lo ocurrido no tiene trascendencia en su vida actual. "No ha cometido ningún delito, para mí eso es lo importante", defendió con rotundidad.

La inesperada revelación sobre Gonzalo no ha alterado los planes de Makoke, que mantiene firme su confianza en él y en su futura boda. La colaboradora ha demostrado serenidad frente a la presión mediática y ha puesto por delante su vida personal. Ahora, con la fecha cada vez más cerca, surge una pregunta: ¿podrán estas nuevas polémicas alterar su felicidad?