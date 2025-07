Máxima tensión en el esperado reencuentro entre Makoke y Carmen Alcayde: 'Eres una…'

El reencuentro entre Makoke y Carmen Alcayde era uno de los momentos más esperados en Fiesta. Después de semanas sin verse, el programa organizó un cara a cara con la esperanza de lograr una reconciliación entre las exconcursantes de Supervivientes. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario: el plató vivió un momento de máxima tensión que dejó atónitos a todos.

"Eres una reina de la actuación", llegó a reprocharle Carmen a Makoke durante su intercambio de opiniones. De hecho, incluso, Pedro García Aguado intentó mediar entre ellas, aunque con poco éxito. ¿Qué ocurrió realmente entre ellas?

Las heridas abiertas entre Makoke y Carmen Alcayde estallan en su reencuentro en Fiesta

El conflicto entre Makoke y Carmen Alcayde no es nuevo. Ambas coincidieron en la última edición de Supervivientes, donde protagonizaron sonados encontronazos. Las diferencias de carácter, acusaciones de hipocresía y comentarios hirientes terminaron por romper una relación que inicialmente parecía cordial.

Durante la convivencia, Carmen acusó a Makoke de fingir actitudes delante de las cámaras, mientras que la malagueña puso en duda su autenticidad. El desencuentro fue escalando hasta el punto de hacerse insostenible, y al volver a España no hubo ningún intento por arreglar las cosas. El plató de Fiesta fue, por tanto, el primer escenario donde ambas volvieron a coincidir tras más de un mes sin contacto.

La intención era clara: propiciar un acercamiento, pero desde el primer segundo, el tono dejó entrever que el conflicto estaba lejos de solucionarse. Makoke rompió el hielo con ironía: "A mí es que me da risa, porque es que no te creo, Carmen". Alcayde, visiblemente molesta, le respondió con dureza: "¿De verdad puedes parar ya de decirme ridícula, que te doy risa?".

El intercambio de reproches fue escalando cuando Carmen sacó a relucir un episodio inesperado: la boda de Makoke. "Me hubiera gustado cuando nos llevábamos bien. Ahora, por supuesto que no, pero tú me has llegado a invitar y a decir que te gustaría que te casara cuando estábamos bien en la isla", soltó.

Makoke respondió entre risas, imitando a Carmen llorando por Montoya durante el reality. Ese gesto terminó por desatar la indignación de su excompañera: "Dices que yo actúo todo el rato, pero eres una reina de la actuación. Lo más interesante de Makoke era siempre detrás de las cámaras, y cuando venía la cámara hacías tres, dos, uno… y te ponías a hablar".

Otro de los momentos más surrealistas se vivió cuando Carmen criticó el ambiente de división: "Estoy harta de que todo sea Makokistas y Pelayistas". Makoke no dudó en aprovechar la frase para buscar el aplauso del público, pero su gesto acabó siendo humillante para su compañera: "Por favor, que si no se me muere. Ni por eso te aplauden, cariño".

Makoke cierra la puerta a una reconciliación mientras Carmen busca hacer las paces

Tras este intercambio lleno de pullas y reproches, quedó claro que la reconciliación no estaba cerca. Makoke fue contundente: "No quiero reconciliarme". Carmen, por su parte, sorprendió al mostrar cierta disposición: "Yo sí, la verdad es que no me gusta tener enemigos".

Aun así, la malagueña cerró cualquier posibilidad de retomar su relación con ella, aunque matizó: "No la considero mi enemiga, pero no quiero tener relación". A pesar de que Carmen intentó suavizar el clima con sus palabras, la frialdad de Makoke dejó claro que la brecha entre ambas sigue abierta.

En un intento de calmar las aguas, el programa recurrió a Pedro García Aguado. El conocido mediador propuso una actividad insólita: aplastar uvas con los pies mientras se discutían las diferencias. La idea, más simbólica que efectiva, pretendía relajar tensiones e invitar al diálogo, pero resultó en un nuevo foco de fricciones.

Mientras realizaban el ejercicio, las acusaciones no cesaron. Ni el contacto físico ni el absurdo del momento consiguieron detener el conflicto. Ambas parecían estar más preocupadas por reafirmar sus posturas que por llegar a un entendimiento real.

El reencuentro entre Makoke y Carmen Alcayde en Fiesta no sirvió para acercar posturas, sino para reavivar viejas heridas. Aunque Carmen mostró voluntad de reconciliarse, Makoke fue tajante al rechazar cualquier intento. La tensión sigue viva, y todo apunta a que este conflicto dará mucho más que hablar en los próximos días.