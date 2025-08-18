Pillan a Cayetano Rivera en Cádiz en compañía de una persona que nadie esperaba ver

Cayetano Rivera ha atravesado semanas convulsas debido a que el torero ha comunicado que no podía más y que debía bajar el ritmo. Ha confesado que su salud no le ha acompañado y que la presión se ha hecho insoportable. Ha explicado que su intención era afrontar la que podría ser su última temporada en los ruedos pero no ha podido ser.

El diestro rompió con su novia, la presentadora portuguesa María Cerqueira, con la que llevaba tres años de relación. La historia de amor terminó y, con ella, una etapa significativa de su vida. Poco después, cuando comenzaba a recomponerse, protagonizó un altercado con la policía en Madrid.

| Instagram, @cayetanorivera

Tras una noche de fiesta, acabó en un McDonalds y allí discutió con los empleados y finalmente fue detenido. Él ha denunciado el uso de una fuerza desmedida. La policía ha defendido lo contrario y ahora la justicia deberá decidir.

Cayetano Rivera ha viajado a Cádiz para desconectar

En medio de esa batalla, Cayetano se ha quejado de las lesiones sufridas. Ha cancelado una corrida de toros y, más tarde, otros compromisos por un nuevo percance: la fractura de un dedo. Ha intentado volver, ha entrenado en el campo pero no se ha sentido preparado.

Lo ha dicho él mismo en redes sociales, pidiendo comprensión a los aficionados. Ha asegurado que el respeto a su profesión le obliga a ser honesto.

| Instagram, @cayetanorivera

Aun así, las imágenes emitidas por el programa TardeAR han mostrado otra cara. El torero ha sido visto en Sotogrande, Cádiz. Ha compartido mesa y risas con un grupo de amigos y, entre ellos, una joven morena desconocida.

El rostro de la chica ha sido pixelado y su identidad no ha trascendido. Antonio Canales Rivera ha bromeado al respecto y ha insinuado que podría ser hasta su prima pero la teoría del romance se ha disipado pronto. Según la periodista María Martín Blázquez, solo se trataba de un encuentro de amigos.

Cayetano Rivera ha disfrutado en Cádiz de una cena en buena compañía

Sin embargo, no todos han coincidido. El paparazzi Sergio Garrido ha asegurado haber presenciado otra escena.

| Europa Press

Ha contado que Cayetano ha pasado el fin de semana en compañía de cinco personas, en especial con esa chica morena. Ha afirmado que entre ellos se ha notado complicidad, risas y un evidente buen rollo.

La sorpresa ha sido mayúscula. Nadie ha esperado ver al torero en compañía de esta misteriosa mujer justo después de anunciar que aparcaba su carrera por motivos de salud. Las imágenes han demostrado que, aunque Cayetano ha confesado sentirse mal, también ha encontrado un respiro en Cádiz.