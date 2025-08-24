'Pasapalabra' admite, sin darse cuenta, la noticia más controvertida de Rafa Castaño

Durante una de sus últimas emisiones, Pasapalabra ha confirmado sin querer una inesperada y controvertida noticia sobre uno de sus grandes concursantes, Rafa Castaño. Y es que, según ha quedado al descubierto, el joven está a punto de perder el récord que consiguió durante su paso por el programa.

Este famoso concurso de Antena 3 es uno de los formatos de televisión más longevos que actualmente se emiten en nuestro país. Además, y gracias a su gran atractivo, se ha convertido en el indiscutible líder de audiencia en su franja.

La dinámica de Pasapalabra es sencilla: los concursantes deben responder correctamente a todas las preguntas de su Rosco. Sin embargo, lo realmente complicado es llevarse su gran bote, ya que es una tarea que exige precisión, rapidez y concentración.

Pero si ninguno de los dos participantes consigue acertar todas las letras, se suman 6.000 euros más al bote del formato. Una dinámica que le asegura una buena dosis de tensión y expectación a los espectadores.

Tanto es así que para los fans de Pasapalabra es difícil olvidar duelos tan épicos como el de Óscar y Moisés, el de Rafa Castaño y Orestes o el de Manu y Rosa.

Sin embargo, ahora todo apunta a que Rafa Castaño, uno de los concursantes más queridos de Pasapalabra, está a punto de perder su trono. Y todo por culpa de la última gran hazaña que están a punto de conseguir sus dos actuales participantes.

Rafa Castaño recibe una mala noticia por parte del equipo de Pasapalabra

Fue el pasado 16 de marzo de 2023 cuando Rafa Castaño consiguió hacer historia dentro de Pasapalabra. Aquel día, el sevillano consiguió proclamarse ganador del concurso, tras completar las 25 palabras de su Rosco en un solo turno.

Sin embargo, este no fue su único logro. Y es que, además, el joven logró embolsarse 2.272.000 de euros, el bote más alto que se ha entregado a lo largo de su historia. Un récord que ahora está a punto de perder por culpa del interminable enfrentamiento de Manu y Rosa.

La primera aparición de Manu Pascual en Pasapalabra fue el 16 de mayo de 2024, justo después de que Óscar Díaz se llevara el bote. Desde entonces, el joven acumula 320 programas y un bote cercano a los 200.000 euros.

Más tarde llegaría Rosa, el 19 de noviembre del año pasado, tras superar la temida prueba de la Silla Azul. A partir de ese momento, la gallega ha participado en 190 programas y ha acumulado un bote personal de 90.000 euros.

Durante estos enfrentamientos, tanto Rosa como Manu han dejado más que claro que no tienen ninguna intención de abandonar su puesto en Pasapalabra. Una decisión que está a punto de arrebatarle a Rafa Castaño su récord personal.

El pasado 14 de agosto, los errores de Rosa en el Rosco dejaron el triunfo en bandeja de plata para Manu, que consiguió 21 aciertos. Sin embargo, el joven madrileño no pudo completar la prueba.

En este momento, y tras proclamar a Manu como el ganador de este cara a cara, Roberto Leal hizo un inesperado anuncio. Momento en el que dejó al descubierto que la hazaña de Rafa Castaño está a punto de ser superada:

“Hasta aquí llegamos, Manu gana el programa. 1.200 euros para él, Rosa deberá pasar por la silla azul y el bote ¡Madre mía! Ahora sí, oficialmente superamos los 2 millones, 2.002.000 euros”.

Y es que, si ninguno logra en las próximas dos semanas completar su Rosco, el bote de Pasapalabra superará los 2.272.000 euros, premio que consiguió Rafa Castaño hace dos años.

Hasta la fecha, solo ha habido dos ocasiones en las que el premio final ha superado los 2 millones de euros. La primera fue en mayo de 2006, cuando Eduardo Benito ganó 2.190.000 euros. El segundo récord histórico lo ostenta Rafa Castaño, que se llevó 2.272.000 euros; el bote más alto de Pasapalabra hasta la fecha.