Enric Arredondo: El triste final del ‘malo’ de Poblenou (TV3)

El recuerdo de un villano televisivo puede ser tan perdurable como el del héroe más aclamado por el público. Este es el caso de Enric Arredondo, el actor que dio vida al inolvidable Ricard en la mítica serie catalana Poblenou. Ricard fue el primer malvado de una telenovela de TV3.

Su personaje, lleno de matices oscuros y una personalidad compleja, se convirtió en una figura clave de la sobremesa para miles de espectadores. Apareció en el barrio después de unos años en Alemania. Su objetivo era claro: enamorar a la tieta Victòria (Lola Lizaran) y sacarle el dinero.

Inicialmente, le salió bien pero Andreu (Alfred Lucchetti) descubrió su juego y no se lo puso fácil. La aparición de gente a la que debía dinero, complicó las cosas para Ricard que - alerta spoiler - acabó asesinado.

| Telecinco

Luego vinieron muchos más villanos en las series de sobremesa de TV3. Eso sí, ninguno de ellos ha superado a Salvador Borés en ‘Laberint d’Ombres’. El personaje interpretado por Marc Cartes dejó más de una decena de cadáveres. Algunos por su objetivo de recuperar la empresa Ala Transports. Otros por pura psicopatía. Curiosamente, Marc Cartes también apareció en ‘Poblenou’. Era Jaume, un personaje que nada tenía que ver con Salvador Borés. Y más parecido al bueno de Andreu, que actualmente interpreta en ‘Com si fos ahir’.

Tras esa fachada de malvado de ficción se escondía un actor de raza. Arredondo, cuya vida se apagó discretamente tras una valiente lucha contra una dura enfermedad.

Su historia es la de un talento forjado en el teatro que alcanzó una inmensa popularidad en la pequeña pantalla. A pesar de su extensa trayectoria, el papel de Ricard le otorgó una fama que pocos logran. Pero el destino le tenía preparada una última y difícil batalla lejos de los focos y los guiones. Un adiós que dejó una profunda huella en el mundo de la interpretación y en el corazón de su inseparable compañera, la también actriz Carme Fortuny.

| TV3

Un legado imborrable marcado por la enfermedad

Enric Arredondo nos dejó en diciembre de 2006 a los 66 años, una edad temprana que sorprendió a muchos de sus seguidores. El actor barcelonés llevaba tiempo combatiendo una enfermedad ósea degenerativa, una dolencia cruel que fue mermando su movilidad de manera progresiva.

Lejos de rendirse, Arredondo demostró una fortaleza admirable, adaptándose a las circunstancias hasta el último momento. De hecho, sus últimos trabajos en series como Hospital Central los realizó postrado en una silla de ruedas, un ejemplo de su inquebrantable compromiso con la profesión que tanto amaba.

La enfermedad le impuso una barrera física, pero nunca pudo apagar su talento ni su pasión por contar historias, un legado de perseverancia que inspira respeto y admiración. Su adiós fue sentido en el sector, que despidió a un veterano de los escenarios y un rostro familiar de la televisión.

Carme Fortuny: el pilar de una vida dedicada a la interpretación

Hablar de Enric Arredondo es también hablar de Carme Fortuny, su esposa y compañera de vida. Juntos formaron una de las parejas más sólidas y respetadas del panorama actoral catalán. Fortuny interpretó dos personajes icónicos en series de TV3. Antònia, la amargada madre del notario Bertran (Boris Ruiz) en 'Nissaga de Poder'. En 'el Cor de la Ciutat' tuvo un papel más amable, el de Pilar, junto a su inseparable hermana Roser (Carme Contreras).

| TV3

Sobrina del poeta Josep Maria de Sagarra, lleva el arte en las venas y ha sabido construir una trayectoria brillante por méritos propios, reconocida con galardones como el Premi Margarida Xirgu.

A pesar de la enorme pérdida que supuso el fallecimiento de su marido, Carme ha continuado ligada al mundo de la interpretación, manteniendo vivo el legado compartido.

El paso del tiempo no ha logrado borrar la huella de Enric Arredondo. Para toda una generación, siempre será el temido Ricard de Poblenou, el antagonista perfecto cuya muerte en la ficción conmocionó a la audiencia. Pero detrás del personaje, queda el recuerdo de un actor extraordinario y un hombre que afrontó su final con una dignidad encomiable.