Roberto Leal se planta en 'Pasapalabra', señala a Rosa y afirma: 'Es una...'

Durante la última emisión de Pasapalabra, Roberto Leal tuvo reparos a la hora de frenar el ritmo del concurso para señalar directamente a Rosa, una de sus dos actuales concursantes. “Es una locura”, aseguró sin tapujos el presentador de televisión.

Este famoso formato de Antena 3 vivió este lunes, 18 de agosto, un gran momento histórico. Acontecimiento que se produjo después de que el enfrentamiento de Rosa y Manu haya anotado un nuevo hito que no se veía desde la etapa de Rafa Castaño.

Y es que el bote alcanzó los dos millones de euros, exactamente 2.002.000, lo que dejó sorprendidos a todos los presentes. Incluso Roberto Leal, quien, al anunciar la cantidad, no pudo evitar trabarse y exclamar: “¡Es una locura! Me cuesta trabajo pronunciarlo”.

Roberto Leal le hace una inesperada pregunta a Rosa relacionada con el gran bote de Pasapalabra

Al inicio del programa, y tras dar la bienvenida a Melani, Roberto Leal se dirigió a Miquel Fernández, quien no pudo evitar reaccionar al impresionante premio de Pasapalabra.

“Como invitado, cuando uno ve un bote como ese… Se está acercando al que se llevó Rafa”, le comentó el presentador de televisión. “Es algo inalcanzable”, respondió el actor con humor.

Roberto Leal también compartió su asombro con todos los espectadores. “A partir de dos millones, me pierdo, de hecho, no sabía ni leer ese número tan largo”, confesó el presentador de Pasapalabra entre risas mientras miraba la cifra en pantalla.

Además, antes de comenzar con los desafíos de la tarde, el presentador quiso poner a prueba la memoria de Rosa. Tanto es así que le preguntó si recordaba por dónde iba el bote cuando se incorporó a Pasapalabra.

“Creo que por 800.000 o algo así. ¿Sabes qué color es la cifra? Rosa, así que…”, bromeó la gallega. Su contrincante cerró con humor el intercambio: “Pues yo lo veo más Manu…”.

Segundos después, el foco se puso en Manu, concursante que ya suma 318 entregas dentro de este conocido formato de Antena 3, tiempo en el que ha conseguido acumular 198.600 euros. Un logro que Roberto Leal quiso recordar ante los espectadores: “Vamos a recordarlo porque no nos podemos olvidar de que tú llegaste aquí con 100.000 euros de bote”.

De hecho, el propio participante madrileño no pudo ocultar su sorpresa al recordar todo el dinero que ha logrado acumular y todo lo que queda aún en juego. “Jamás pensé que iba a ver ese dinero en este plató, no pensaba que iba a poder aguantar tanto. Es precioso”, aseguró el contrincante de Rosa.

Tras intercambiar unas palabras con Manu, Roberto Leal le dio la bienvenida al actor Eduardo Rosa. Momento que aprovechó para lanzarle una pregunta directa relacionada con el gran bote de Pasapalabra.

“Vamos a imaginarnos que te caen 2.002.000 euros: ¿Dónde te irías?”, le planteó Roberto Leal. “Me iría a Menorca y me compraría una casa. Me encantaría tener una allí, ¿vendrías a visitarme?”, contestó rápidamente el invitado.