Peyu, Albert Pla y Quimi Portet dan una nueva alegría a TV3

Las noches de agosto suelen encadenar sorpresas en la televisión pública catalana, y esta vez no fue diferente. TV3 reorganizó su prime time con sello propio y un arrastre informativo muy potente. La combinación permitió sostener la hegemonía del canal en un día marcado por consumo fragmentado y competencia activa. La lectura editorial del dato refuerza decisiones recientes de programación y posicionamiento de marca.

Audiencia del jueves y efecto arrastre

El jueves 28 de agosto, los tres ‘Telenotícies’ volvieron a ser el gran río de espectadores que alimenta la parrilla. El TN Vespre lideró la jornada con 399.000 seguidores y un 30,1% de cuota, seguido por el TN Migdia con 397.000 y 29,8%, y el TN Comarques con 272.000 y 26,3%. Ese caudal facilitó un lead-in decisivo hacia el entretenimiento de la noche, sosteniendo ritmos competitivos en el minuto a minuto. La solidez informativa volvió a orientar el consumo hacia ofertas propias de TV3.

Con Peyu, Albert Pla y Quimi Portet, ‘Natura sàvia’ firmó 222.000 espectadores y un 17,5% de share, confirmando su papel tractor del entretenimiento de verano. El formato mezcla humor y divulgación de fauna con sello identitario, y mantiene dos temporadas disponibles en el entorno 3Cat, donde ha reforzado comunidad. En el sector se califica el trío como “cóctel diferencial” que fideliza públicos familiares y curiosos. La sintonía ‘Sóc un animal’, de Albert Pla, refuerza reconocimiento y recuerdo de marca del programa.

El cine de tarde y la estrategia estival de TV3

La tarde sumó con ‘L’Emperadriu Rebel’, que reunió 184.000 espectadores y un 16% de cuota, aportando volumen antes del informativo vespertino. La película, estrenada internacionalmente como ‘Corsage’ y dirigida por Marie Kreutzer, conecta con públicos cinéfilos y eleva el valor percibido de la franja de cine. En verano, TV3 ha explotado bien esta ventana como palanca de reach adicional sin erosionar el informativo. El equilibrio entre cine de prestigio y factual propio está dando réditos editoriales.

Contexto de mercado y competencia directa

Con todo, TV3 cerró el día líder con un 14,8% de share, por delante de La 1 en Catalunya, que firmó un 9,4%, y de Antena 3, con un 8,2%. En la competencia destacaron ‘Viaje al centro de la tele’, ‘Pasapalabra’ y ‘La ruleta de la suerte’, pero sin desbordar el dominio local de TV3. El liderazgo se apoya en una tendencia mensual favorable: julio fue el mejor en dieciocho años, con un 14,4% y distancia creciente sobre rivales. Esa inercia fortalece la planificación de parrilla y la negociación comercial de la temporada.

La foto confirma que el entretenimiento identitario de TV3 funciona cuando llega con buen lead-in y propuesta diferencial. ‘Natura sàvia’ aporta personalidad, tono familiar y reconocimiento, mientras el cine de tarde suma volumen y prestigio editorial. Para septiembre, la clave será preservar esa cadena de valor entre tarde, TN y prime time, cuidando targets comerciales sin perder esencia. En síntesis, TV3 refuerza su liderazgo en Catalunya con marcas propias, arrastre informativo y decisiones coherentes de programación.