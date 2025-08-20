Lamine Yamal, pillado fuera de España y con una acompañante inesperada

Los rumores sobre una posible relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole han estado cobrando cada vez más fuerza en las últimas semanas. Desde principios de agosto, se ha hablado de una cercanía especial entre la cantante argentina y el joven futbolista del FC Barcelona. La versión ha comenzado a circular con insistencia, y las últimas imágenes difundidas han reforzado esas especulaciones.

Ambos han sido captados disfrutando de un fin de semana en Mónaco y en las fotografías, se les ha visto paseando por la ciudad con una evidente complicidad. Ella ha lucido un pantalón plateado y un top negro y él ha vestido de negro completo, con gorra incluida. Incluso han sido filmados caminando juntos frente a la tienda de Valentino, lo que ha generado un gran revuelo en redes sociales.

| Europa Press

La relación entre ellos ya había dado señales hace semanas y según reveló el periodista Javi de Hoyos, Nicki Nicole ha acudido a la polémica fiesta de Lamine en Barcelona. Aunque ese día no ha pasado nada más allá de la diversión, sí ha habido, en palabras del propio comunicador, “mucho tonteo”. Pocos días después, el 24 de julio, ambos han sido vistos besándose en una discoteca y saliendo juntos del local de madrugada.

Lamine Yamal se encuentra fuera de España de vacaciones

La cantante también ha mostrado su interés en la carrera de Yamal. No quiso perderse el Trofeo Joan Gamper disputado en el Camp Nou ante el Como. Acompañada por Bizarrap, la intérprete ocupó un lugar de honor en el estadio.

Las cámaras la enfocaron animando con entusiasmo y, sobre todo, vistiendo la camiseta del Barça con el número “10” de Lamine en la espalda. Un gesto que ha vuelto a desatar los rumores sobre la cercanía de la pareja.

| @lamineyamal

Ahora, las fotografías de la escapada a Mónaco han marcado un nuevo capítulo. Se ha confirmado que ambos han compartido estancia en la lujosa ciudad del Principado.

Lamine Yamal ha sido pillado con Nicki Nicole fuera de España

Él se ha mostrado ejercitándose en un hotel con vistas al Mediterráneo. Ella ha compartido imágenes en bikini a bordo de un yate. Ninguno ha posado juntos, pero el paralelismo de sus publicaciones ha sido evidente.

| @lamineyamal

El 18 de agosto también han sido captados llegando a Barcelona en un avión privado. A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, los seguidores ya han dado por hecho el romance. La expectación ha crecido, y las redes sociales se han llenado de comentarios y teorías sobre el posible noviazgo.

Lo cierto es que nadie ha esperado que Lamine Yamal y Nicki Nicole hayan sido pillados juntos de esta manera. La discreción que han mantenido hasta ahora ha saltado por los aires, y su inesperada aparición en Mónaco ha encendido todas las alarmas en el mundo del espectáculo y el deporte.