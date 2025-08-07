El pequeño pueblo de Madrid donde Sofía Suescun tiene una mansión lujosa y moderna

Sofía Suescun, conocida por su paso en realities como Supervivientes y Gran Hermano, ha consolidado una carrera estable en televisión. Ahora, además de su trabajo en Socialité, su vida privada ha ganado atención, especialmente por la espectacular casa que comparte con Kiko Jiménez. Esta residencia, situada en un pequeño pueblo de la sierra de Madrid, refleja un estilo moderno y un entorno tranquilo.

Aunque su éxito es evidente, la vida de Sofía no ha estado exenta de polémicas personales. Recientemente, Sofía Suescun rompió su relación con su madre, Maite Galdeano, tras un fuerte enfrentamiento familiar. Además, hace unos días también se confirmó que la relación con su hermano no atraviesa su mejor momento.

| Instagram, @kikookiko

Valdemorillo, el refugio ideal en la sierra de Madrid

La residencia de Sofía y Kiko está en Valdemorillo, un pueblo a poco más de 38 kilómetros de Madrid. Con alrededor de 14,000 habitantes, esta localidad ofrece un ambiente tranquilo rodeado de naturaleza y urbanizaciones exclusivas. Es un lugar perfecto para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad, con espacios verdes, caminos para pasear y vistas a zonas rurales.

Valdemorillo limita con municipios conocidos como El Escorial y Colmenarejo, y cuenta con el embalse de Valmayor, un punto habitual para actividades al aire libre. Sofía ha compartido en sus redes sociales múltiples momentos disfrutando de paseos, excursiones en bicicleta y tiempo con sus mascotas por estos parajes.

Además, este pueblo tiene una historia rica y curiosa. Fue un centro importante durante la Edad Media y también jugó un papel en la Guerra Civil española. Hoy, sus calles y monumentos como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o la Ermita de Valmayor se conservan como testigos del pasado.

| Instagram, @sofiasuescun

Una casa diseñada al detalle y con mucho estilo

La vivienda de Sofía y Kiko es una construcción modular con una planta en forma de L, diseñada para adaptarse a sus necesidades. La decoración destaca por su elegancia y detalles cuidadosos, con colores claros que iluminan los espacios y grandes ventanas que ofrecen vistas al campo.

En el salón, la pareja ha creado dos zonas bien diferenciadas: un área para la cocina y otra para el descanso, donde destaca una chimenea moderna que aporta calidez y confort. Además, cuadros coloridos y objetos originales completan la ambientación, haciendo que la casa tenga personalidad propia.

Su dormitorio continúa con esta línea minimalista y luminosa. Los grandes ventanales permiten que la luz natural inunde la habitación y ofrecen un entorno ideal para relajarse después de un día intenso. La pareja disfruta así de un hogar acogedor en un enclave privilegiado.

Además, la casa cuenta con una amplia piscina privada que se ha convertido en uno de sus espacios favoritos para disfrutar del verano. Rodeada de un cuidado jardín, la piscina ofrece un ambiente relajante y exclusivo donde la pareja puede desconectar y compartir momentos de ocio. En sus redes sociales, no es raro ver imágenes de ellos aprovechando este oasis privado en plena naturaleza.

Entre la fama y la tranquilidad del campo

Sofía Suescun combina su vida pública con momentos privados en este oasis de la sierra madrileña. Aunque su trabajo en televisión le exige estar en el foco mediático, la calma de Valdemorillo le ofrece un refugio donde desconectar y disfrutar de la naturaleza con su pareja.

La conexión con la ciudad es sencilla gracias a varias líneas de autobús que unen el pueblo con Madrid y otras localidades cercanas. Esto facilita la movilidad de la pareja y les permite compaginar su estilo de vida rural con compromisos profesionales.

A pesar de las controversias personales recientes, la nueva etapa de Sofía en Valdemorillo muestra que puede mantener el equilibrio entre éxito, familia y tranquilidad. Su mansión moderna es un reflejo de ese estilo de vida que ha sabido construir a base de esfuerzo y dedicación.