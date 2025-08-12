'Lecturas' adelanta su portada con una mala noticia sobre Sofía Suescun y su novio

En la tarde de hoy, el programa TardeAR ha sorprendido a su audiencia. Los colaboradores han avanzado en directo la portada de la revista Lecturas. La información ha dejado sin palabras a todos en el plató debido a que han destapado una mala información sobre Sofía Suescun y Kiko Jiménez.

Según ha publicado la conocida revista, "Sofía Suescun y Kiko Jiménez están al borde de la ruptura. Kiko ha descubierto supuestas citas secretas de Sofía con el influencer Juan Faro". Una revelación inesperada que ha sacudido el mundo del corazón.

| Instagram, @sofia_suescun

Hace apenas unos días, Sofía había emocionado a sus seguidores. Lo hizo con una carta publicada en sus redes sociales y en ella profesó su amor a Kiko. Le prometió amor eterno con un mensaje lleno de sentimientos y ahora, esta noticia ha cambiado por completo el panorama.

Nadie esperaba la información que Lecturas ha revelado sobre Sofía Suescun y su pareja

En el plató, la reacción no se ha hecho esperar. Gloria Camila, ex de Kiko Jiménez y colaboradora del programa, ha roto el silencio: “He respirado porque no es nada mío”, ha afirmado con sinceridad. Sus palabras han generado revuelo.

“Esto dice mucho de ellos porque él le ha puesto los cuernos y ella también”, ha añadido sin titubeos. La joven ha explicado que se siente aliviada. La noticia no la involucra directamente.

| Telecinco

El periodista Antonio Rossi también ha querido opinar: “Si es verdad que ha ocurrido, es pasado y seguro que ya lo han hablado”, ha manifestado. Su tono ha sido más conciliador. Ha querido restar dramatismo a la situación.

Gloria Camila ha ido más allá: “Dudo mucho que lo dejen”, ha asegurado. Ha desvelado que, pese a todo, Sofía y Kiko siguen muy enamorados. Sus declaraciones han abierto un nuevo debate entre los tertulianos.

Mañana en la revista Lecturas estará toda la información sobre la supuesta deslealtad de Sofía Suescun a su chico

El avance de Lecturas ha marcado la conversación del día. El bombazo mediático ha sido imposible de ignorar. La relación de una de las parejas más mediáticas ha quedado bajo lupa.

| Europa Press

Con este adelanto, la revista ha desvelado la peor noticia para Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Una historia que mezcla amor, celos y posibles traiciones. El público queda ahora pendiente de la versión de los protagonistas.

En el plató, la tensión ha sido evidente y nadie ha querido perder detalle. El eco de esta última hora ya se ha extendido por las redes sociales. Miles de comentarios han invadido las plataformas digitales.

La portada de Lecturas ya ha cumplido su objetivo. Ha hecho temblar la tranquilidad de Sofía y Kiko. Y ha encendido la chispa de la polémica en la crónica rosa.