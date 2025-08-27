Desvelan la causa de la muerte de Eusebio Poncela, actor de 'La ley del deseo'

El mundo del cine está conmocionado en este momento. Y es que se ha dado a conocer que ha fallecido el actor Eusebio Poncela, de 79 años, que consiguió gran relevancia gracias a películas como La ley del deseo. Una muerte inesperada de la que ya se ha dado a conocer su causa.

En concreto, se ha destapado que la pérdida del madrileño se ha producido por culpa de una enfermedad. Enfermedad que llevaba sufriendo desde hace meses.

Sale a la luz la causa del fallecimiento de Eusebio Poncela

La ley del deseo, Martín Hache o El rey pasmado dieron fama y prestigio a Eusebio Poncela, un actor madrileño de gran talento que esta mañana se ha despedido para siempre. Hoy, a sus 79 años, ha fallecido en la casa que tenía en El Escorial.

La Academia de Cine ha comunicado la noticia, pero en un primer momento no se han dado detalles sobre la causa. Ha sido el diario El País el que finalmente ha revelado la información. Así, ha publicado que el actor llevaba un año padeciendo un cáncer y que su estado de salud había empeorado en los últimos tiempos.

Una enfermedad que el intérprete llevó en silencio, sin hacerlo público en entrevistas ni apariciones. Su entorno más cercano conocía la situación, pero se había mantenido con gran discreción.

La trágica noticia se suma a otras pérdidas recientes en el cine español, como la de Verónica Echegui esta semana, aumentando la conmoción general. Colegas y directores lo han recordado como un artista irrepetible, con un talento fuera de lo común.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata, con miles de mensajes de admiración y despedida. Su legado permanecerá vivo en las películas que marcaron una época. El cine español pierde a uno de sus grandes actores, pero su recuerdo seguirá inspirando a futuras generaciones.

La extensa trayectoria de Eusebio Poncela

Eusebio Poncela, nacido en Madrid en 1946, inició su carrera en el teatro antes de dar el salto al cine. Se consolidó en los años ochenta como una de las voces más singulares de la cinematografía española. Pedro Almodóvar le dio un papel clave en La ley del deseo, obra que marcó un antes y un después.

Además, en 2001 fue nominado a los Premios Goya como Mejor Actor Protagonista. La candidatura llegó gracias a Intacto, película que confirmó su vigencia en el nuevo milenio.

Su filmografía se ha convertido en un legado imprescindible para el cine español. Pero también su trayectoria en el mundo del teatro e incluso en las series de televisión, como Carlos, rey emperador. Trabajo por el que recibió un Premio Iris en 2016.

Hoy, España despide a uno de los grandes intérpretes de la escena. Puro talento y profesionalidad.