Josep Maria Mainat (79 años), así luce sin peluquín

Josep Maria Mainat ha dado un paso inesperado y valiente. El exintegrante de La Trinca decidió mostrarse completamente calvo en público. El gesto, compartido en redes sociales, ha causado un gran impacto. Han pasado más de cincuenta años viéndolo siempre con pelo.

La imagen, publicada en Twitter, muestra a Mainat sin su habitual peluca. Muchos lo recuerdan como “el rubio” del grupo musical catalán. Otros lo identifican como productor televisivo y divulgador científico incansable. Ahora, con 79 años, no duda en mostrar su realidad.

Una vida marcada por retos

El productor siempre ha luchado contra distintos desafíos personales y profesionales. Superó un mediático divorcio y una complicada batalla judicial con su exmujer. Además, afronta la paternidad en solitario de dos hijos pequeños. Esa situación lo motiva a cuidarse y retrasar el paso del tiempo.

En entrevistas ha confesado que toma suplementos vitamínicos diariamente para mantenerse joven. También ha cambiado su dieta, ha perdido peso y luce nueva dentadura. La obsesión por aparentar menos edad forma parte de su rutina. Ahora se suma la gestión de su calvicie con naturalidad.

Una revelación poco común en famosos

Mostrarse calvo después de décadas con peluca no es habitual. Muchos famosos recurren a prótesis capilares para ocultar la pérdida de cabello. En Catalunya es recordado el caso de Alfonso Arús, presentado siempre con peluca. Con el tiempo, incluso él asumió que quedaba mejor sin ella.

Mainat, en cambio, había insistido en mantener la imagen rejuvenecida. Para él, la peluca era una solución práctica y estética. Sin embargo, el verano desgastó el implante tras baños y exposición solar. Por ello decidió retirarla, reparar el sistema y mostrar el proceso completo.

Un proceso explicado sin complejos

El propio Mainat explicó con detalle el procedimiento en sus redes. Describió cómo se despega el implante, se afeita el poco cabello, se repara la prótesis y finalmente se vuelve a colocar. Todo ello requiere mantenimiento constante para garantizar un aspecto convincente.

“Hoy toca peluquería y puesta a punto del implante capilar”, escribió. Con ironía señaló que le resulta más cómodo que un injerto. Criticó que las operaciones quirúrgicas son caras, invasivas y largas. En su caso, prefiere la solución práctica de una peluca renovada.

De músico a productor y divulgador

La trayectoria de Mainat abarca música, televisión y ahora divulgación científica. Como miembro de La Trinca fue parte de la cultura popular catalana. Más tarde, junto a Toni Cruz, creó formatos televisivos de enorme éxito. Ahora dedica tiempo a comunicar sobre ciencia y envejecimiento.

En esta nueva faceta, también habla de sí mismo sin tapujos. Reconoce abiertamente la lucha contra el paso del tiempo y la vejez. Su motivación principal son sus hijos, Jana y Joan Ramon. Con casi ochenta años, quiere estar presente el máximo tiempo posible.

Una foto que rompe estigmas

El impacto de la foto radica en la sinceridad del gesto. El público está acostumbrado a ver a Mainat con cabello durante décadas. Ahora, al mostrarse calvo, rompe con un estigma social extendido. La calvicie sigue siendo un tabú para muchos hombres famosos.

La reacción de sus seguidores fue inmediata y muy positiva. Varios comentarios destacaron la valentía de mostrarse tal como es. Otros aplaudieron la coherencia de alguien que siempre defendió la ciencia. Con este gesto, Mainat demuestra que la autenticidad también rejuvenece.

El tiempo y la imagen pública

El caso refleja cómo envejecimiento e imagen pública se entrelazan en celebridades. Algunos optan por cirugía estética, tintes o pelucas para aparentar juventud. Mainat, en cambio, enseña que la vejez puede asumirse con naturalidad. Su decisión puede inspirar a otros a dejar los complejos.

Al final, su mensaje es claro: no hay que temer mostrar la realidad. Ni la edad ni la calvicie deberían ser motivo de vergüenza. Con humor y sinceridad, Mainat ha abierto un debate sobre apariencias. Y lo ha hecho con la misma cercanía que siempre lo caracterizó.