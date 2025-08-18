El mensaje de Peyu a su pareja, Mireia, en un momento clave para ella

Peyu lleva semanas despidiéndose de una etapa y afinando otra, pero hoy la emoción es distinta. El comunicador catalán no ha mirado un guion ni un micro, sino a casa y a los suyos.

Un apoyo público en Instagram

La mañana del domingo 17 de agosto, el presentador publicó un mensaje dirigido a Mireia en plena competición. Su pareja se presentaba al prestigioso concurso de gossos d’atura de Llavorsí, un clásico del calendario rural pirenaico. En una historia breve y en catalán, el humorista escribió “Ànims, Rita”, el nombre de la perra que debutaba. La escena la completaba Mireia con una sonrisa que revelaba nervios, oficio y respeto por los animales que cuidan cada día.

Desde la cuenta de la granja familiar se explicó que competían con Rita, mientras Drop se recuperaba de una lesión leve. Aclararon además que la perra no había sido entrenada para concursos, aunque trabaja cada día entre cabras. El campeonato exige coordinación milimétrica entre pastor y perro, con pruebas de obediencia, manejo y recogida del rebaño.

| Comunicació 21

La pareja entre cabras y micrófonos: del final de “El Búnquer” a “La Renaixença”

El gesto llega en un cruce de caminos vital para Peyu, que acaba de cerrar cinco temporadas del fenómeno “El Búnquer”. El equipo prepara su adiós definitivo en el Teatre Tívoli entre el 11 y el 14 de septiembre, con funciones maratonianas. Al mismo tiempo, el comunicador última “La Renaixença”, su nuevo proyecto transmedia de humor y cultura en 3Cat desde el 1 de septiembre.

Mireia y Peyu gestionan un proyecto agroganadero con obrador de quesos, visitas y divulgación del pastoreo, además de su vida mediática. Ese vínculo explica por qué el concurso de Llavorsí pesa más que un estreno televisivo y merece un mensaje público de ánimo. Hace unos días, su “último día de mini vacaciones” transcurrió en la Vall de Núria, con foto hecha por Mireia. El descanso contrasta con la agenda que le espera, con radio al mediodía y formato audiovisual cada tarde.

Reacciones, horarios y el eco de una cita que moviliza los Pirineos

La mención del presentador redirigía a la cuenta de la granja, donde anunciaron que el concurso podía seguirse desde sus historias. Llavorsí acogía este fin de semana el 37º concurso del campeonato de gossos d’atura, con programa oficial entre el 16 y el 17 de agosto. La previsión era reunir a miles de asistentes en el Prat de la Coma, epicentro del pastorismo en la comarca. Entre los seguidores, el mensaje generó una ola de cariño hacia Mireia y la perra Rita, celebrando el binomio pastor-perro en su debut.

| Canva

Hace un año, el tándem Mireia-Drop ya compitió en Llavorsí, con resultados notables que consolidaron su nombre en el circuito. El programa municipal fijaba actividades para familias, charlas técnicas y un mercado con producto de proximidad durante todo el fin de semana. Horas después, el interés se desplazará inevitablemente hacia septiembre, cuando el adiós de “El Búnquer” coincida con el estreno de “La Renaixença”.