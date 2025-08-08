Isa Pantoja da un paso más y habla sobre la salud de su hijo, Cairo: 'Los médicos…'

La maternidad ha cambiado la vida de Isa Pantoja y lo ha hecho de forma profunda e inesperada. La llegada de su segundo hijo, Cairo, fruto de su relación con Asraf Beno, ha supuesto una transformación total para la hija de Isabel Pantoja. Isa Pantoja ha tomado una importante decisión y ha dado el paso de conservar células madre por el bien de la salud de Cairo: "Los médicos se encargan de todo".

A pesar de no ser madre primeriza, Isa ha sentido emociones nuevas y ha tenido pensamientos que nunca habían aparecido con su primer hijo, Alberto. La experiencia y los años han jugado a su favor. Han sido clave para que tomara una decisión vital que no tuvo en cuenta en su primer embarazo.

Lo ha contado ella misma en sus redes sociales. Ha publicado un vídeo en Instagram para compartirlo con sus seguidores. En él, ha revelado que ha conservado las células madre del cordón umbilical de Cairo.

Isa Pantoja habla sobre lo que ha hecho por el futuro Cairo

Isa Pantoja ha explicado cómo descubrió la importancia de este proceso y también por qué decidió hacerlo. “Esto es lo más valioso que he descubierto en esta nueva maternidad. Como mamá, hay decisiones que tomas desde el amor y hay otras que tomas por miedo a que pueda pasar algo”, ha confesado.

Isa ha detallado con qué empresa ha llevado a cabo el proceso: “Cuando he llamado a Sevive y me han informado, ya he decidido hacerlo sí o sí con ellos. Es súper sencillo, simplemente llamas, te informan, te envían el contrato y, una vez que lo has firmado, te envían el kit a casa. Ese kit lo llevas al hospital el día del parto y ya los médicos se encargan de todo”.

Isa Pantoja explica por qué lo ha hecho

La sencillez ha sido clave, ha sido un paso discreto, pero con un valor médico y emocional enorme: “Siento que, cuando eres mamá, estás siempre pensando un paso más allá. Quizás nunca lo usemos y ojalá sea así. Soy de las que prefieren prevenir que curar, ¿Tú también lo harías? ¿Y si ese por si acaso marca la diferencia el día de mañana?”, ha reflexionado Isa.

Esta decisión ha llegado en un momento especial para ella. Vive un postparto lleno de altibajos. Sin embargo, este gesto le ha aportado paz y tranquilidad.

La conservación de células madre del cordón umbilical es una práctica cada vez más habitual, tiene un enorme potencial terapéutico. Puede regenerar tejidos dañados y transformarse en distintos tipos de células. Isa Pantoja ha dado el paso definitivo y lo ha hecho por el futuro y la salud de Cairo.