El entorno de Kate Middleton sorprende al príncipe Guillermo al confesar: 'Es una...'

El entorno de Kate Middleton ha sorprendido al príncipe Guillermo al revelar una confesión inesperada sobre la personalidad de la princesa en sus primeros años. Esta información llega de alguien que trabajó muy cerca de Kate antes de que ella formara parte oficialmente de la familia real. La revelación muestra un lado poco conocido de la duquesa y aporta una perspectiva diferente sobre quién es realmente.

Claudia Bradby, diseñadora de joyas y colaboradora de Kate en 2007, ha contado a People sobre cómo fue la experiencia de trabajar con ella. En esa época, Kate Middleton todavía no había asumido las grandes responsabilidades ni las presiones de la Corona, lo que permitió que se mostrara más natural y relajada. Bradby ha asegurado que Kate era profesional, dedicada y poseía una tranquilidad que sorprendía a quienes la conocían en la intimidad.

| Twitter, @KensingtonRoyal

Lo que más ha llamado la atención notablemente ha sido la forma en la que la ha descrito a la princesa, afirmando que "es una mujer muy hermosa y llamativa". Sin embargo, no era solo su físico, sino cómo llenaba el espacio con un carácter encantador y apacible. Esa combinación de cualidades ha sido lo que conquistó y sorprendió al príncipe Guillermo desde el principio.

Los primeros pasos de Kate Middleton antes de ser princesa

La colaboración entre ambas nació cuando Kate, recién graduada en Historia del Arte por la Universidad de St. Andrews, decidió comenzar su carrera en la moda.

Trabajaba entonces para Junior Jigsaw, una marca británica de moda juvenil, y aceptó la invitación de Bradby para crear juntas una joya que representara el vínculo entre madres e hijas. Este proyecto reflejaba no solo el talento creativo de Middleton, sino también su sensibilidad hacia temas familiares.

| Instagram, @princeandprincessofwales, @earlychildhood

Bradby relató que no esperaba recibir la llamada de Kate y que en un primer momento pensó que era una broma. No obstante, pronto se concretó la colaboración y diseñaron el 'Mother and Child Pendant Necklace', un colgante de plata esterlina con cuarzo rosa y perla, pensado para que madres e hijas. La pieza se convirtió en uno de los mayores éxitos de la colección y destacó el buen gusto de Kate.

El lado desconocido de Kate Middleton que conquistó al príncipe Guillermo

El impacto de esta colaboración fue significativo para ambas y ha dejado una huella que se mantiene hasta hoy. El collar continúa a la venta en la tienda online de Bradby, aunque con algunos cambios respecto al diseño original. Esto confirma que la influencia de Kate en el proyecto ha sido duradera y que su faceta profesional es mucho más profunda de lo que comúnmente se percibe.

Así, la confesión del entorno de Kate Middleton ha permitido que el príncipe Guillermo conozca un lado más auténtico y cercano de su esposa desde una nueva perspectiva. La combinación de belleza, serenidad y talento que describen quienes la han tratado revela a una mujer mucho más compleja y humana. Así, podemos comprender mejor a Kate Middleton, no solo como princesa, sino como persona.