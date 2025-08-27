'TardeAR' muestra imágenes privadas de Irene Rosales tras separarse: sorprenden mucho

TardeAR ha dado hoy una exclusiva que ha tenido como protagonista absoluta a Irene Rosales. Y es que ha emitido unas imágenes privadas de ella tras salir a la luz su separación de Kiko Rivera. Instantáneas que, cuanto menos, han sorprendido mucho.

Sí, porque en ellas la joven aparece cenando en una terraza con un joven desconocido y muy atractivo. Una situación que ha generado un enorme revuelo en plató y que ha ocasionado que Raquel Bollo, próxima a ella, haya tenido que dar explicaciones.

| Telecinco

TardeAR emite unas imágenes inesperadas de Irene Rosales tras su separación

Irene Rosales se ha convertido hoy en actualidad, pues ha salido a la luz que se ha separado de su marido, Kiko Rivera. Si la noticia ya ha sido una bomba en sí, más aún la exclusiva que ha dado TardeAR. Y es que en el programa de Telecinco se han emitido fotos y un vídeo de ella que nadie esperaba.

En concreto, en el mismo, la exnuera de Isabel Pantoja aparece cenando con un joven desconocido, joven y atractivo. La persona que ha remitido las imágenes al espacio ha sido muy clara al relatar la escena que grabó.

Así, ha expuesto: “Ella tenía una sonrisita muy cómplice”. Es más, ha contado que, tras la cena, los dos “se fueron juntos a un coche grande y allí, dentro, se tiraron un ratito”.

El revuelo ha sido inmediato. El plató se ha llenado de especulaciones y los colaboradores no han tardado en reaccionar. Algunos, como Marta López, han insinuado que podría tratarse de un inicio de nueva etapa sentimental, mientras que otros han pedido prudencia.

| @irenerova24, Instagram

Irene Rosales da explicaciones a través de Raquel Bollo

Tras la emisión de las imágenes, Raquel Bollo, amiga cercana de Kiko Rivera e Irene Rosales, ha tomado la palabra. La colaboradora de Telecinco ha contactado rápidamente con la joven protagonista para conocer su versión de lo ocurrido.

La respuesta de la excuñada de Isa Pantoja ha sido clara. Según ha explicado la colaboradora, “el chico es un amigo y solo hay una amistad. Es lo que ella va a hacer de aquí para adelante, va a seguir quedando con amigos”.

A lo que ha añadido: “Semanas anteriores, ella estuvo en la velada de Ibai y fue con otro amigo también. Y no se comentó nada porque no se sabía que iba a separarse. El hecho de que ahora se sepa y lo haga, parece que cambia las cosas”.

| Telecinco

Por último, Bollo ha querido dejar claro algo: “Irene necesita despejarse, salir de su rutina y nada más. Ella, antes de conocer a Kiko, tenía un grupo muy grande de amigos, porque trabajaba en la noche y tenía un círculo grande de amistades”.

La explicación aportada ha tratado de restar importancia a lo emitido. Es más, ha dejado claro que Rosales no estaría iniciando ninguna relación sentimental, sino recuperando parte de su vida social.

En redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar. Muchos han criticado la intromisión en la vida personal de Irene. Otros han considerado normal que, tras una separación, se deje ver con amigos y busque distraerse.

En cualquier caso, TardeAR ha conseguido lo que buscaba: ser tendencia y situar a la exmujer de Kiko Rivera en el foco de atención. La exclusiva ha generado titulares y seguirá dando que hablar en los próximos días.