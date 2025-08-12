Visitamos los 4 hoteles de Miami donde podrían esconderse Isabel Díaz Ayuso y su novio

Con estas temperaturas veraniegas, cualquiera ha querido estar en la playa. Disfrutar del mar, de la tranquilidad o de unas bebidas fresquitas y unas raciones con familia y amigos en una terraza. Es pleno agosto y media España ha puesto rumbo a sus destinos favoritos, eso mismo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto a su novio.

Isabel Díaz Ayuso ha cruzado el charco antes del nuevo curso político. Ha viajado junto a su novio y su familia política y han elegido Miami. Parece que la ciudad ha sido la mejor opción para que él pueda relajarse y para que ambos desconecten.

| Instagram, @isabeldiazayuso

Ayuso es una mujer que cuida su imagen, siempre a la moda y siempre atenta a los detalles. Por eso hemos recorrido los cuatro hoteles más lujosos donde podrían estar alojados.

Isabel Díaz Ayuso podría estar en el Trump National Doral Golf Resort

El primero puede ser el Trump National Doral Golf Resort, un complejo con piscina al aire libre, cuatro campos de golf y tres restaurantes. Está a 6,9 km del Dolphin Mall y las habitaciones ofrecen TV de 55 pulgadas, minibar y cafetera Nespresso. También almohadas aromáticas y vistas al campo o al jardín.

| Redes sociales

La piscina tiene bañera de hidromasaje y un tobogán de 38 metros, además el resort cuenta con spa, centro de fitness y sala de juegos. En el asador BLT Prime han servido platos estadounidenses. En el Palm Grill, comida ligera junto a la piscina y en el Marketplace Café, helados y café Segafredo.

Isabel Díaz Ayuso podría alojarse en el Four Seasons Hotel Miami

El segundo ha sido el Four Seasons Hotel Miami. Un refugio en pleno centro. Combina tranquilidad tropical y dinamismo urbano.

| Redes sociales

Su terraza, la más grande de la ciudad, ha tenido más de 8.000 metros cuadrados de palmeras, piscina y hamacas sobre el agua. Ofrece rituales de bienestar, brunch de lujo y cócteles al atardecer. Todo con un equipo multicultural y acogedor.

Isabel Díaz Ayuso se encuentra en Miami junto a su pareja

El tercero ha sido el Hilton Miami Downtown. Con acceso para mascotas, piscina, restaurante y habitaciones equipadas. Todo por unos 200 euros la noche.

| Redes sociales

El cuarto, el Intercontinental Miami by IHG, con 641 habitaciones redecoradas y bistas espectaculares a la bahía. A solo 12 kilómetros del aeropuerto. Ofrece spa, bar en el vestíbulo y precios desde 300 euros y está cerca de South Beach, Coconut Grove y Coral Gables.

En cualquiera de estos hoteles, Isabel Díaz Ayuso y su novio han podido encontrar el descanso perfecto.