Urgente, sucederá hoy: Arturo Sancho da una extraña noticia dentro de 'La Promesa'

Este lunes, 11 de agosto, La Promesa comienza la semana dejando a sus fans totalmente impactados. Y es que, durante su episodio número 652, Manuel (Arturo Sancho) va a dejar al descubierto una extraña noticia que, de seguro, supondrá un antes y un después en la trama.

Tras la muerte de Jana, y en un intento por superar esta pérdida, Manuel puso en marcha su negocio de fabricación de motores para aeroplanos.

En un primer momento, Manuel (Arturo Sancho) pensó en Toño para la vacante de ayudante. Tanto es así que no dudó en ofrecerle el puesto, propuesta que el joven aceptó de inmediato. Más tarde, se unió a ellos Enora.

Sin embargo, los problemas económicos no tardaron en llamar a su puerta. El futuro marqués de Luján comenzó a tener dificultades para hacer frente a los pagos, motivo por el que Leocadia se ofreció a ayudarle a saldar sus deudas. Propuesta que el joven aceptó, ya que la señora de Figueroa y su padre son grandes amigos.

No obstante, este gesto no fue del todo altruista. Y es que, a cambio, le pidió a Manuel (Arturo Sancho) ser socia de su negocio, lo que significaba venderle gran parte de las acciones de su negocio.

Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo, el cual ha dado un nuevo e inesperado giro después de que Leocadia le ofreciera comprarle todas las acciones. Y, aunque en un principio aceptó, en el último episodio de La Promesa, el hijo de Alonso decidió cancelar dicho traspaso.

Además, se enfrentó a Leocadia por haberle ocultado la llamada de Pedro Farré. Ahora, durante el episodio de hoy de La Promesa, Manuel (Arturo Sancho) protagonizará un nuevo cara a cara, pero esta vez contra su padre, el marqués de Luján.

Manuel, personaje de Arturo Sancho, le da una mala noticia a los fans de La Promesa: decide enfrentarse a su padre

Hoy, en La Promesa, Manuel (Arturo Sancho) se enfrenta a Alonso tras el conflicto con Leocadia, defendiendo con determinación su punto de vista. Por su parte, la señora de Figueroa sostiene que todo se trató de un malentendido y promete actuar con mayor prudencia.

A su vez, Catalina, animada por el reconocimiento de sus empleados, persiste en su empeño de promover la justicia social. Su actitud incrementa los roces con Adriano, Jacobo y Martina, quienes rechazan sus ideas. Este clima de discrepancia amenaza con abrir una nueva brecha en el entorno familiar.

Por otro lado, Curro sigue lidiando con el enfado de Ángela, que lo acusa de haberla traicionado por contactar al coronel Fuentes. La llegada del militar genera nerviosismo, sobre todo en Lorenzo, que sospecha que su visita oculta algo más.

Vera, mientras tanto, deja entrever que está emocionalmente desbordada tras llevar un largo tiempo sin ver a su familia. En medio de este panorama, Toño y Enora fortalecen su romance, ajenos a las tensiones que se desarrollan alrededor.

El retorno de Samuel como sacerdote hiere los sentimientos de María Fernández. Además, provoca un enfrentamiento abierto entre Petra y Cristóbal, quien rechaza la permanencia del párroco en La Promesa.