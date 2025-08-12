Marga Martínez no aguanta más y frena hoy ‘La Promesa’ para lanzar un firme mensaje

El avance del capítulo de hoy de La Promesa ha dejado a más de uno sin palabras. Y es que se ha descubierto lo que va a suceder con Petra, interpretada por Marga Martínez. Ella no va a aguantar más la situación y va a frenarla para lanzar un mensaje claro: no va a ceder.

El ama de llaves mostrará su lado más firme e inflexible. No le importará plantarse frente a alguien con peso en el palacio, aun sabiendo que ese gesto podría costarle muy caro. Lo hará guiada por sus valores y por la convicción de que está defendiendo lo que es justo.

| RTVE

Petra, el personaje de Marga Martínez, se planta en La Promesa

En las últimas semanas, Petra ha dado un giro que ha sorprendido a todos en La Promesa. Ahora se muestra más humana, empática y con un sentido de la justicia que no siempre había estado tan presente. Este cambio ha sido especialmente visible desde el regreso de Samuel al palacio, convertido en sacerdote.

A pesar de conocer la historia de amor que él vivió, el ama de llaves lo ha acogido con afecto. Ha estado a su lado desde su regreso, demostrando que los lazos personales pueden estar por encima de los juicios y prejuicios. Esa actitud ha generado tensiones con otros miembros de la casa.

Por un lado, María Fernández sufre al ver que Samuel ha apostado por completo por su vocación religiosa. Por otro, Cristóbal no acepta que el joven sacerdote permanezca en el palacio. Su rechazo ha ido creciendo, hasta convertirse en un verdadero problema en el área de servicio.

Hoy, la situación llegará a un punto de no retorno. Petra, cansada de las imposiciones y de las miradas despectivas del nuevo mayordomo, lo frenará en seco. El enfrentamiento será directo y contundente, y ella defenderá con firmeza la permanencia del cura, incluso sabiendo que podría costarle su puesto.

Este momento marcará un punto de inflexión en la trama, y también reforzará la imagen de ella como una mujer valiente y coherente. Sí, como alguien capaz de enfrentarse a cualquier autoridad cuando se trata de defender sus principios.

| RTVE

Un capítulo, el de esta tarde, cargado de más tensión y otros giros en La Promesa

Al tiempo que Petra vivirá su momento de confrontación, otras tramas añadirán tensión al episodio de hoy de La Promesa. Por ejemplo, la presencia del coronel Fuentes pondrá nerviosos a muchos en el palacio. Sin embargo, ninguno se sentirá tan acorralado como Lorenzo, que verá cómo la presencia de aquel lo tendrá intranquilo y muy preocupado.

En paralelo, Manuel tomará un riesgo importante para salvar su empresa. Le propondrá a Leocadia un acuerdo que, lejos de convencerla, generará fricciones. Esta propuesta podría tener consecuencias serias para el futuro del negocio y para la relación entre ambos.

El episodio también mostrará el distanciamiento entre Ángela y Curro. La tensión entre ellos ha ido en aumento y parece que solo la intervención de Adarre podrá lograr que la joven lo perdone. Esta reconciliación, si se produce, será clave.

| RTVE

Por otro lado, Santos seguirá siendo un obstáculo para Ricardo y Pía. La situación llegará al punto de que el padre del joven se verá obligado a idear un plan para anular su matrimonio con Ana. Esta maniobra promete añadir una nueva capa de intriga y conflicto en La Promesa.

Este episodio será, sin duda, uno de los más comentados de la semana. No solo por el pulso entre Petra y el mayordomo, sino por el clima de tensión que envolverá cada una de las tramas. La audiencia verá cómo las lealtades se pondrán a prueba y cómo los personajes se verán obligados a tomar decisiones que marcarán la historia.