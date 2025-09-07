'Fiesta' impacta a todos con una inesperada exclusiva sobre Gloria Camila: 'Es una…'

Fiesta ha sorprendido hoy a todos sus espectadores con una potente e inesperada exclusiva. Y la misma ha tenido mucho que ver con Gloria Camila.

En concreto, por primera vez se ha sentado en un plató Inma, la madre de Michu. Lo ha hecho para, entre otras cosas, dejar claro cómo es la hija de Ortega Cano como tía e incluso cómo se llevan. Y ha sido muy directa: “Es una niña al lado mío y no puedo competir con ella en nada”.

| Telecinco

Fiesta recibe a Inma, que habla alto y claro de Gloria Camila

Tras el fallecimiento de Michu, mucho se ha hablado de su relación con la familia Ortega Cano. Y hoy ha arrojado algo de luz su madre, Inma Gamaza. Y es que esta ha optado por acudir por primera vez a televisión y ha elegido para ello el plató de Fiesta.

Aparentemente tranquila, la invitada ha abordado todas las cuestiones que le ha puesto sobre la mesa Emma García, la presentadora. Y una de las más importantes ha sido el vínculo entre su hija fallecida y Gloria Camila.

Así, ha sido clara: "Michu y ella tenían la misma edad, han sido cuñadas y se tenían que haber llevado bien desde el principio. Pero no fue así, Gloria tenía que haber aceptado a mi hija como era, con sus defectos. Ortega sí la aceptó, tenía buena relación con ella y la escuchaba".

A lo que ha añadido: “En la última semana, ellas sí estuvieron juntas en Sanlúcar en un concierto. Y estuvieron bien, estuvieron a gusto”.

| Telecinco

Emma García no ha dudado en preguntar sobre si ella misma mantenía relación con la hija de Ortega Cano. Y de nuevo, la madre de Michu ha respondido con contundencia: “Con Gloria Camila no me llevo. Mal tampoco, porque es una niña al lado mío y no puedo competir con ella en nada”.

Inmaculada deja en cuestionamiento a Gloria Camila en Fiesta, por su comportamiento con Rocío

Otro de los momentos clave de la entrevista se ha centrado en el papel de la concursante de Supervivientes como tía de Rocío, la hija de Michu y José Fernando Ortega. Inma ha confesado que le habría gustado ver una mayor implicación por parte de Gloria Camila en la vida de la menor.

Ha dicho: “Me hubiese gustado que se hubiese preocupado de la niña desde que nació. Y también el resto de la familia, me hubiera gustado que se la hubiesen llevado, por ejemplo, a Chipiona o en las fiestas navideñas, porque no disfrutaba de la familia paterna. Ese era el dolor de mi hija y el mío”.

A lo que ha añadido: “Las cosas han cambiado desde que mi hija se fue. Pero, ¿por qué ahora?”.

| Telecinco

La entrevista también ha abordado un tema delicado: el testamento de Michu. Así, ha explicado: “Antes de dar a luz, ella hizo un testamento y siempre he sabido que José y Ana María Aldón se iban a hacer cargo de la niña. Aunque luego han pasado siete años y ella tenía intención de cambiarlo, pero lo fue dejando y no lo hizo”.

Las palabras de Inma han puesto en el foco la posición y el comportamiento de Gloria Camila con Michu y con Rocío. Lo que parecía ser un simple testimonio se ha convertido en una exclusiva impactante. Sí, capaz de reabrir debates sobre el papel de ella dentro del clan.