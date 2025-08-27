Esto es lo que le gritan a Felipe mientras visita las zonas incendiadas de España

El rey Felipe ha vivido un momento inesperado durante su visita a las zonas más afectadas por los incendios en España. Lo que parecía una jornada institucional para mostrar cercanía y apoyo ha terminado generando titulares por una escena que no ha pasado desapercibida. Las imágenes ya circulan y están dando mucho de qué hablar.

Tras un verano especialmente duro por los incendios que han azotado distintas zonas del país, Felipe y Letizia han decidido visitar las áreas más afectadas. La intención ha sido trasladar un mensaje de cercanía institucional y apoyo a los ciudadanos. Estas visitas han sido recibidas con gran expectación en los territorios afectados.

| TVE

La implicación de la Casa Real durante la emergencia

Desde el inicio de la oleada de incendios en diferentes regiones del país, la Casa Real ha seguido muy de cerca su evolución. A través de comunicados oficiales, se ha mantenido informada sobre la situación en cada zona. La institución ha mostrado su preocupación desde el primer momento.

Además de mantenerse al tanto, Felipe y Letizia han hecho llegar su apoyo a los equipos de emergencia y a las autoridades locales. Han enviado mensajes de ánimo y solidaridad a los afectados. Este gesto ha sido valorado por quienes trabajan día a día en el terreno.

Aunque no es la primera vez que la Casa Real se involucra en crisis así, en esta ocasión el seguimiento ha sido especialmente constante. Se han coordinado con organismos públicos para recibir informes actualizados. Todo indica que han querido mantenerse lo más cercanos posible a la realidad de lo ocurrido.

| Europa Press

La visita de Felipe y Letizia despierta gritos de emoción

Felipe VI ha vivido un momento de gran intensidad emocional al ser recibido entre aplausos y vítores por los ciudadanos. Durante su visita a las zonas más castigadas por los incendios, muchos no han dudado en expresarle su admiración y gratitud. Lo que allí se escuchó no dejó indiferente a nadie.

La gente se agolpaba a su paso, algunos con banderas, otros simplemente con emoción en el rostro. “¡Viva el rey!” y “Gracias, Majestad” fueron las frases más repetidas. El ambiente fue de respeto y cariño, en contraste con la gravedad de la situación vivida en las últimas semanas.

La presencia de doña Letizia también fue muy celebrada por los vecinos, que agradecieron el gesto de ambos. Para muchos, su visita ha sido un bálsamo en medio del dolor. El reconocimiento ciudadano dejó claro que, en los momentos difíciles, la cercanía de la institución se valora más que nunca.

Un contraste con otras visitas recientes de los reyes

La reacción de la ciudadanía en esta ocasión contrasta fuertemente con lo vivido durante la DANA en Valencia. En aquel momento, los reyes fueron recibidos con reproches por lo que muchos consideraron una llegada tardía. Incluso hubo vecinos que les lanzaron barro como muestra de su enfado y frustración.

Las imágenes de aquel día dieron la vuelta al país y generaron un debate sobre la cercanía de la Corona en momentos de crisis. Algunos criticaron la falta de inmediatez, mientras otros defendieron su voluntad de estar presentes. Fue una visita marcada por la tensión y la incomodidad.

Por eso, la calidez con la que ahora han sido acogidos en las zonas afectadas por los incendios marca un cambio notable. Esta vez, la presencia de Felipe y Letizia ha sido recibida con aplausos y agradecimientos. Un reflejo de cómo la percepción pública puede variar según el contexto y la gestión de cada emergencia.