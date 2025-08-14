La exclusiva sobre la infanta Cristina y su padre que Casa Real no ha podido ocultar

"Pocas cabezas coronadas han sufrido tantas desgracias como la infanta Cristina", con esta contundente frase ha comenzado Héloïse Broseta el artículo que ha dedicado a la infanta Cristina. El texto se ha publicado en la revista Paris Match. En él, la periodista ha repasado la vida de luces y sombras de la hija de los reyes eméritos.

Broseta ha recordado que su nacimiento supuso una gran desilusión para sus padres: “No era lo que sus padres esperaban”. Diecisiete meses después de la llegada de la infanta Elena, Juan Carlos y Sofía esperaban un varón. En ese momento, la restauración de la monarquía española dependía de la capacidad de la pareja para producir un heredero.

Cuando Juan Carlos I ascendió al trono, Cristina ocupó el último puesto en la línea de sucesión. Quedó detrás de Felipe y Elena. Ya entonces, era consciente de que estaba condenada a una vida real sin corona.

La infanta Cristina no ha tenido una vida fácil dentro de la Casa Real

La llegada de Felipe VI al trono en 2014 provocó una revolución debido a que el nuevo monarca decidió apartar a su hermana y a Iñaki Urdangarin de la Familia Real. Les quitó los títulos de duques de Palma y les prohibió acudir a actos oficiales. La distancia quedó clara en su proclamación debido a que Cristina fue la gran ausente.

Los problemas no se detuvieron allí y tras 24 años de matrimonio, la relación se rompió por las infidelidades del deportista. El 24 de enero de 2022, la pareja anunció su separación. El divorcio se hizo oficial en diciembre de 2023.

La ruptura sumió a Cristina en una gran tristeza y vivió un cambio de vida radical. Todavía hoy sigue recomponiéndose. Lo hace gracias al apoyo de sus hijos, su familia y sus amigos.

La infanta Cristina se refugia en su progenitor en los duros momentos

A pesar de la soledad, ha decidido quedarse en Ginebra. Allí trabaja como coordinadora interinstitucional en la Fundación Aga Khan. Sin embargo, viaja con frecuencia a España para ver a su hijo Pablo, a su madre y a su hermana.

Broseta ha concluido con una reflexión. Ha señalado que, a pesar de las desgracias, Cristina cuenta con el apoyo incondicional de Juan Carlos. Padre e hija pasan tiempo juntos en Abu Dabi y recuerdan sus momentos de gloria.

Casa Real no ha podido ocultar el buen trato que se tienen y tampoco ha podido detener la exclusiva que la experta en la familia ha publicado en los medios. Lo que queda claro es que a pesar de haber tenido una vida difícil, Cristina no duda en apoyarse ahora en su padre a pesar de los escándalos que ha protagonizado.