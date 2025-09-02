El rey Felipe (57 años) se queda mudo con la exclusiva de la reina Sofía y su hermana

El rey Felipe VI, de 57 años, se ha quedado completamente mudo tras conocerse una exclusiva relacionada con su madre, la reina Sofía, y su tía, la princesa Irene de Grecia. El monarca, que suele mantener una actitud prudente ante las noticias que afectan a su familia, esta vez no ha podido disimular su asombro. Y no es para menos, la historia que ha salido a la luz ha provocado un auténtico terremoto mediático.

La revelación ha tenido lugar durante el estreno de No Somos Nadie, el nuevo magacín de TEN y Canal Quickie que ha recogido el relevo de Ni que fuéramos y Tentáculos. En su primer día de emisión, el espacio presentado por María Patiño no ha decepcionado y ha comenzado con una bomba informativa. Según los colaboradores, la reina Sofía y su hermana han protagonizado una escena inesperada en plena jornada de compras.

María Patiño, acompañada de Belén Esteban y Alberto Guzmán, ha contado con todo lujo de detalles lo ocurrido durante esta misteriosa tarde. Al parecer, las dos hermanas estaban paseando por una tienda de ropa cuando la reina Sofía se fijó en un hombre "muy atractivo" y comenzó a mostrar una actitud de complicidad. Aunque no ha habido un acercamiento íntimo, la reina Sofía no pudo evitar lanzarle una frase al verlo probándose una chaqueta: "Me encanta cómo estás".

Lo que ha dejado a todos en plató y al propio rey Felipe sin palabras ha sido el gesto posterior. En el momento en que el hombre decidió comprar la chaqueta, la reina Sofía tomó una decisión inesperada y quiso pagarle la prenda. Entonces le pidió a uno de sus escoltas que gestionara el pago, solicitándole 500 euros en efectivo, que el escolta entregó directamente a la dependienta.

No Somos Nadie ha conseguido así superar cualquier expectativa con una exclusiva de este calibre. El equipo, que incluye a figuras como Kiko Matamoros y Marta Riesco, ha logrado captar la atención de miles de espectadores desde el primer minuto. En plataformas como YouTube y redes sociales, el tema ha sido tendencia, con opiniones divididas pero expectación máxima.

Mientras tanto, desde Casa Real no se ha emitido ningún comunicado oficial, pero fuentes cercanas confirman que el rey ha recibido la información con sorpresa y cierta incomodidad. Aunque la escena no implica escándalo en sentido estricto, sí ha roto por completo la imagen pública más tradicional de la reina Sofía. Y el gesto, aunque simpático, ha sido calificado por algunos como poco habitual para una figura institucional de su perfil.

Lo que está claro es que la reina emérita y su hermana han protagonizado un momento espontáneo que ha generado una oleada de comentarios. Y si este es solo el primer programa de No Somos Nadie, la televisión de las tardes promete emociones fuertes.