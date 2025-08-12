Pau Cubarsí revoluciona a sus fans por unas imágenes en el Gamper

El Trofeo Joan Gamper 2025 fue mucho más que el inicio oficial de la temporada para el FC Barcelona. El ambiente festivo, las caras nuevas, las sorpresas en la grada y las emociones sobre el césped dejaron momentos que no tardaron en hacerse virales. Entre ellos, uno de los grandes protagonistas fue Cubarsí, el joven defensa que se ha ganado el corazón de la afición blaugrana por su madurez y solidez defensiva.

Cubarsí llegaba al Gamper con un aliciente especial: estrenaba dorsal. Tras la salida de Íñigo Martínez rumbo al Al-Nassr, el central vasco le cedió simbólicamente el número 5, un honor que el de Estanyol lució con orgullo en su primera gran cita de la temporada.

Del palco al coche: las imágenes que confirman la relación

La atención se multiplicó cuando varias grabaciones mostraron a Cubarsí abandonando el estadio al volante de su coche, con la misma chica en el asiento del copiloto. Las imágenes, aunque no demasiado nítidas, encajaban perfectamente con las escenas vistas en la zona VIP y reforzaban los rumores sobre la relación.

| Canva

No era la primera vez que se les veía juntos. A principios de verano, el central fue fotografiado en el aeropuerto con una joven pelirroja que lo acompañaba en un viaje. Semanas más tarde, el periodista Javi Hoyos compartió vídeos de ambos paseando por la playa, y una oyente del programa Que no surti d’aquí relató haberlos visto cenando juntos en actitud cariñosa.

Un romance llevado con calma

Cubarsí parece decidido a llevar su relación con la misma filosofía que aplica en su carrera y en sus estudios: paso a paso y con cautela. Cercano pero prudente, el defensa prefiere mantener en la intimidad los detalles de su vida personal, aunque su entorno más cercano no oculta que está viviendo un momento dulce tanto en lo sentimental.

| XCatalunya

Su novia, que podría ser menor de edad o simplemente optar por mantener el anonimato, no ha aparecido aún en publicaciones oficiales del jugador. Sin embargo, su presencia en un evento tan señalado como el Gamper deja claro que forma parte del círculo íntimo del futbolista.

El futuro de un líder en construcción

En el plano deportivo, Cubarsí afronta una temporada clave. Con la marcha de Íñigo Martínez y la confianza de Hansi Flick en su potencial, todo apunta a que tendrá un papel protagonista en la defensa blaugrana. Su carácter, temple y lectura del juego lo han convertido en uno de los canteranos más prometedores de los últimos años.

Que combine ese ascenso con una vida personal estable es, para muchos, una buena señal. El apoyo familiar y emocional suele ser un factor clave para el rendimiento de los jóvenes talentos, y Cubarsí parece tenerlo asegurado.

Un ídolo que conecta con la afición

El episodio del Gamper confirma que Cubarsí no solo destaca por lo que hace en el campo. Su naturalidad, cercanía y manera de proteger su vida privada lo han convertido en un jugador con el que la afición se identifica. Los culés estarán atentos a cada paso que dé, dentro y fuera del terreno de juego.

En el Gamper 2025, Cubarsí no solo defendió el escudo con solvencia: también mostró que, detrás del dorsal número 5, hay un joven de 18 años que vive su profesión con seriedad, pero que también disfruta de su vida personal sin perder el rumbo.