Arnau Berlanga, Isern en Com si fos ahir, habla sobre si estará o no en la temporada 9

El final de la octava temporada de 'Com si fos ahir' dejó a los espectadores con pocas incógnitas. A diferencia de otros culebrones de TV3 en los que el final de temporada dejaba en vilo a los espectadores, en 'Com si fos ahir', se cierran las tramas. Conocimos, eso sí, a un nuevo personaje: Diana (Mercè Arànega). Un personaje que promete en la novena temporada que empezará en septiembre.

Otra de las preguntas que se hace la audiencia es el futuro de Isern. Este personaje, interpretado magistralmente por el joven actor Arnau Berlanga, se ha convertido en una de las grandes revelaciones. Su peculiar forma de ser y sus tramas han enganchado a miles de seguidores de la serie diaria de TV3. La incertidumbre sobre su continuidad en la novena temporada ha generado un mar de especulaciones en redes sociales.

Muchos se preguntan si su historia tendrá recorrido en los nuevos capítulos. El propio actor ha decidido poner fin a los rumores, aclarando su situación contractual y desvelando detalles sobre su experiencia. Lo que parecía un papel secundario y de corta duración se transformó en un fenómeno dentro de la ficción catalana.

| TV3, XCatalunya

De personaje episódico a pieza clave de la trama

Según ha explicado Arnau en una entrevista en 'El Món', la llegada de Isern al universo de 'Com si fos ahir' fue tan inesperada como su propia personalidad. Arnau Berlanga consiguió el papel tras enviar un videobook al archivo de actores de la cadena autonómica.

Curiosamente, su primera aparición fue como un simple extra en una fiesta, un detalle que pocos recuerdan. Poco después, la directora de casting le ofreció dar vida a Isern, un personaje que inicialmente fue descrito como "bastante friki". Su obsesión por las comedias románticas y su carácter intrusivo desconcertaron al principio a los espectadores.

Lo que estaba planeado para una trama de apenas seis meses se fue alargando gracias a la excelente acogida. El grupo que formó con Eva (Alícia González Laá) y Marcel (Nil Cardoner) resultó ser un éxito rotundo. Los guionistas supieron ver el potencial de un personaje que se movía entre la ingenuidad infantil y una curiosidad casi detectivesca. Su evolución ha sido uno de los grandes aciertos de la temporada, culminando con la intensa trama de la Vane que mantuvo en vilo a la audiencia.

| TV3

Arnau Berlanga aclara su continuidad hasta octubre

Ante la insistencia de los fans, Arnau Berlanga ha despejado las dudas en una reciente entrevista para el medio El Món. El actor de Sabadell ha confirmado que estará presente en el arranque de la nueva temporada. "En principio sé que estaré hasta octubre", declaraba, dejando claro que su participación está asegurada en los primeros meses. Actualmente, ya se encuentra grabando los episodios que se emitirán a partir de septiembre junto al resto del elenco.

Sin embargo, sus palabras también abren una nueva puerta a la incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de esa fecha. Berlanga no ha podido confirmar si su contrato será renovado más allá del otoño, por lo que su futuro sigue en el aire.

Mientras tanto, el joven actor compagina su trabajo en la serie con la finalización de sus estudios de Dramaturgia en el Institut del Teatre. Además, tiene entre manos un proyecto audiovisual junto a su hermano, el cineasta Pau Berlanga, lo que demuestra su gran momento profesional.