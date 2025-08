'Pasapalabra' y Rosa se quedan totalmente sin palabras: 'La despedida de Manu...'

El plató de Pasapalabra se ha quedado, por una vez, sin palabras. Ni el presentador Roberto Leal ni la aspirante Rosa han sabido qué decir tras vivir una de las despedidas más emotivas que se recuerdan. Sin duda, este momento ha marcado un antes y un después en las 310 entregas del concurso.

Manu Pascual ha convertido sus palabras finales en una tradición esperada por los espectadores y participantes. Su despedida ha destacado por su habitual juego de palabras que han conectado con cada uno de los invitados presentes. A lo largo de los últimos días, el madrileño no solo ha competido con habilidad, sino que ha aprovechado para homenajear a sus compañeros con un toque de humor y cariño.

El elenco de invitados para esta despedida especial ha incluido a figuras como Javier Collado, Sandra Ibarra, Silvia Jato y Juan Ramón Lucas. Manu se ha tomado su tiempo para personalizar el mensaje, demostrando un conocimiento cercano y afectuoso de cada uno. Estas palabras se han convertido en un momento muy esperado, capaz de generar tanto emociones como risas entre el público y los participantes.

La despedida de Manu en Pasapalabra sorprende a Rosa y conquista a los invitados con su originalidad

Manu ha empezado a desglosar sus palabras: “Quería despedirme de los invitados porque se merecen un ‘Ramón’ de flores, como Juan”, ha señalado. No faltaron las alusiones divertidas, como a Sandra por “ir rápido en las pruebas” o su frase hacia Javier: “Me ha dejado ‘collado’ en sus manos”. Sin olvidar a Silvia, a quien ha agradecido porque "jató" el programa para que continúe vigente.

La reacción no se hizo esperar, los invitados recibieron la despedida con aplausos y sonrisas, mientras la presentadora, ha expresado su asombro: “¡Qué hacha!”. Además, Roberto Leal ha reconocido el mérito del madrileño, señalando que mantener esta dinámica durante 310 programas no es tarea sencilla. En cuanto a Rosa, no ha podido ocultar su sorpresa y ha elogiado el ingenio de Manu junto a sus compañeros en la despedida.

Pasapalabra vive un momento especial con la despedida de Manu y la reacción de Rosa

De hecho, el propio Javier Collado ha admitido que había asistido al programa principalmente para escuchar a Manu, tras la repercusión de su anterior despedida. “¡Yo he venido a eso!”, ha asegurado con humor. Un comentario que refleja el carisma del concursante y el impacto que generan sus palabras entre los invitados.

Finalmente, este episodio de Pasapalabra ha vuelto a demostrar que, más allá de la competencia, es un espacio para la creatividad, el humor y el respeto mutuo. La despedida de Manu ha tocado a Rosa, a los invitados y al público en casa. Con su ingenio y cercanía, ha reforzado la identidad del concurso como un formato en el que la palabra y la originalidad son protagonistas.