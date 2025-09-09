El emotivo detalle que el príncipe Harry ha tenido en sus primeras horas en Inglaterra

Desde el momento en que aterrizó en Inglaterra, el príncipe Harry ha recorrido un sinfín de emociones. Aunque es su segundo viaje en lo que va de año a Reino Unido, sus primeras horas han sido emocionantes. Prueba de ello es lo primero que ha hecho al poco de aterrizar, algo profundamente simbólico y conmovedor.

Sus primeras horas en Reino Unido han generado una gran expectación y ahora todas las miradas están fijas en su siguiente movimiento. Sobre todo después de demostrar el profundo cariño que siente por su familia.

| Europa Press

Así pasó el príncipe Harry sus primeras horas en Inglaterra

El príncipe Harry ha aterrizado recientemente en Inglaterra y su llegada marca un momento significativo. El duque de Sussex ha vuelto al país que lo vio nacer y es irremediable pensar que la reconciliación familiar está más cerca que nunca.

Y es que, nada más poner un pie en Inglaterra, el príncipe Harry tenía muy claro cuál sería la primera parada. Lo primero que ha hecho el marido de Meghan en sus primeras horas en el país ha sido visitar la tumba de su abuela. Sin perder tiempo, se dirigió al corazón del recuerdo familiar y se trasladó con discreción hasta el Castillo de Windsor.

| Europa Press

Una vez allí se colocó frente a la tumba de Isabel II y depositó una corona de flores en su memoria. Esta fue su primera acción apenas unos instantes después de regresar a Inglaterra, nacida de un sentimiento sincero y nostálgico.

Ese homenaje, que tuvo lugar en la histórica Capilla de San Jorge, marcó el arranque de su estancia. Este gesto pone de relieve su apego personal y lo emocionante que es para él su regreso al que fue su hogar. Y es que apenas llegó a suelo británico, su primer gesto fue rendir tributo a sus raíces reales.

En este retorno a Inglaterra, la elección de comenzar con una visita tan personal demuestra que sus primeras horas no fueron solo un trámite protocolario. Sobre todo si tenemos en cuenta que su regreso a Inglaterra se planificó coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de su abuela. Con lo que su presencia en el Castillo de Windsor cobra un mayor significado.

La agenda del príncipe Harry en Inglaterra

Después de ese instante íntimo, la agenda del príncipe Harry continuó con la gala de los WellChild Awards en Londres. Se trata de un acto benéfico que lidera desde hace años y para el que ha viajado con renovado compromiso y sensibilidad.

Su visita se extenderá durante cuatro días y está previsto que asista a numerosos eventos benéficos. Las organizaciones a las que apoya en Inglaterra son importantes y mantiene su responsabilidad con cada una de ellas.

“Todo cambia cuando tienes hijos”, declaró a su llegada, dejando claro la perspectiva que ha tomado su vida respecto al mundo. El príncipe Harry ha sacado su lado más bromista en los premios WellChild que atiene a niños con enfermedades graves.

En todo momento, el duque de Sussex mostró su sonrisa más sincera en clara demostración de lo feliz que estaba de volver a Inglaterra. Ha sido mucho tiempo fuera de casa y, por fin, ha podido regresar con renovadas intenciones.

| Europa Press

Ya son muchos los que apuntan a que el príncipe Harry podría aprovechar su estancia en el país para acercar posturas con su padre. Este verano se habló de un acercamiento entre ambas partes que se podría materializar en estos días.

Por el momento, Harry está centrado en su agenda solidaria y ha marcado las bases de su vuelta a Inglaterra. Rindiendo homenaje a su abuela, demuestra el recuerdo constante hacia su familia y todo lo que representa para él. Quizás, esto haya convencido al rey Carlos de que su hijo llega en son de paz y de que sus deseos de reconciliación son sinceros.