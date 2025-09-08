Buckingham Palace, sin palabras ante la última hora del príncipe Harry y su hermano

Este lunes, el príncipe Harry ha aterrizado en el Reino Unido y su llegada ha causado un fuerte impacto en la prensa y en el propio entorno de la Familia Real. El viaje, que se ha planeado para una estancia de cuatro días, ha tenido como motivo principal una entrega de premios en Londres. Sin embargo, su primer movimiento ha sorprendido a todos.

Nada más tocar tierra en Heathrow, el duque de Sussex ha solicitado ser trasladado al Castillo de Windsor. Allí reposan los restos de su abuela, la reina Isabel II, fallecida hace exactamente tres años.

La visita ha estado cargada de simbolismo y también de emoción. Harry ha querido rendir homenaje a la monarca en silencio y solo, en un acto profundamente personal.

Harry ha acudido al lugar donde reside Guillermo

El gesto ha sido significativo, especialmente porque el rey Carlos III no se encuentra en Windsor, sino en su residencia escocesa. Y mientras Harry se dirigía al castillo, los príncipes de Gales reaparecían en Sunningdale. Esta localidad, muy cercana a Windsor, ha servido como escenario para lo que parece un claro distanciamiento.

La diferencia de solo doce minutos entre ambos destinos ha dejado entrever una posible intención de evitar el encuentro. Según ha publicado el Daily Mail, Harry ha sido recogido en el aeropuerto por un oficial del Escuadrón de Protección de la Realeza. Esto indica que, por primera vez en mucho tiempo, ha contado con protección policial oficial en Reino Unido.

Un detalle relevante tras su batalla legal perdida contra el Ministerio del Interior. El hecho ha alimentado los rumores de un acercamiento entre padre e hijo. En las últimas semanas, se han producido algunos gestos sutiles debido a que asesores del rey y de Harry han sido fotografiados en reuniones informales cerca de Buckingham.

Este contexto ha reforzado la posibilidad de un futuro reencuentro. Aunque, por ahora, Buckingham Palace ha preferido guardar silencio.

Aún no se sabe si Harry tendrá un reencuentro con su padre

Durante la tarde, Harry asistirá a la entrega del premio al “Niño Inspirador” en la categoría de 4 a 6 años, donde pronunciará un discurso. También ha participado en una recepción privada. Con estos actos, ha querido subrayar su compromiso con las causas que sigue apoyando en suelo británico.

En los próximos días, ha confirmado que viajará a Nottingham. Allí anunciará una donación y visitará un centro juvenil. Su agenda, cuidadosamente diseñada, sugiere un intento de reconstruir puentes.

La gran incógnita sigue siendo si se verá con Carlos III debido a que han pasado 19 meses desde su último encuentro. Las señales de distensión están ahí. Pero por ahora, el Palacio de Buckingham no ha dicho una palabra.