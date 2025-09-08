Filtran importantes novedades del proceso judicial de Anabel Pantoja y David Rodríguez

Este lunes, Telecinco ha estrenado su nuevo programa de tardes, El tiempo justo, la cadena ha lanzado este formato tras la reciente cancelación de TardeAR. En su primera emisión, el programa ha sorprendido al abordar uno de los casos más delicados del corazón nacional. Se trata del caso que han enfrentado durante meses Anabel Pantoja y David Rodríguez.

Los colaboradores del programa han recordado lo ocurrido en enero. En ese mes, Anabel y David llevaron a su hija, Alma, a un hospital en Canarias, allí el centro activó un protocolo de malos tratos. Desde entonces, la pareja ha intentado demostrar su inocencia y durante estos meses, ambos han luchado por limpiar su nombre y dejar claro que nunca han maltratado a su hija.

| Instagram, @anabelpantoja00

Hoy, Antonio Rossi ha revelado novedades clave sobre el caso. El periodista ha compartido que “la jueza va a sobreseer el caso de manera provisional”, esta información ha sido confirmada por el equipo legal de Anabel y David. “Sus abogados, el pasado martes, les dijeron que la jueza va a sobreseer el caso de manera provisional”, ha reiterado Rossi.

Nadie esperaba la última hora del caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez

Aunque la noticia ha sido recibida con alivio, también han llegado nuevas recomendaciones debido a que los abogados de Anabel Pantoja y David les han aconsejado abandonar Canarias. Según ha explicado Rossi, el informe presentado contra David ha sido muy agresivo. “Si el hospital que va a llevar el seguimiento es el mismo que ha presentado la denuncia, lo mejor para ellos sería marcharse de Canarias”, ha dicho Antonio.

Aunque no ha terminado por completo debido a que la jueza ha dictado un sobreseimiento provisional. Esto implica que el caso no quedará cerrado definitivamente hasta dentro de seis años.

| Telecinco

Durante cinco de esos años, se ha solicitado un seguimiento médico de la menor. Este seguimiento debe realizarlo un hospital de confianza, algo difícil si siguen residiendo en el mismo lugar.

Anabel Pantoja y David Rodríguez están felices con la noticia

Anabel y David han recibido estas novedades con gran alivio. Según el equipo del programa, la pareja ha mostrado su felicidad tras conocer la decisión de la jueza. La posibilidad de rehacer su vida en otra comunidad se presenta ahora como una oportunidad de comenzar de nuevo.

El estreno de El tiempo justo no ha podido ser más impactante. Ha ofrecido información exclusiva y ha devuelto la esperanza a una familia que ha vivido meses muy duros.