El extraño comentario de Roger Escapa sobre el olor de Leo Messi

Hay comentarios que desarman por su sencillez y, sin embargo, prenden como la pólvora en la esfera mediática catalana. Roger Escapa, voz reconocible de los fines de semana en Catalunya Ràdio, ha regresado con una anécdota veraniega, tan inesperada como jugosa. En un audio del 31 de agosto, Escapa relató un cruce con Leo Messi y dejó cuatro palabras virales: “Messi fa molt bona olor”.

De un encuentro en vacaciones a una frase que ya es titular

El audio, alojado en la plataforma 3Cat bajo el paraguas de El suplement, dura dieciocho minutos y funciona como avance de la nueva temporada. La cuenta oficial de Catalunya Ràdio en X remachó el momento con un titular literal, señalando que el periodista hablaba de uno de sus ídolos. El propio avance anunciaba el regreso del programa el siguiente sábado, apelando al “esperit de cap de setmana” que acompaña el hashtag #SuplementCatRàdio.

El eco en “El suplement” y las reacciones en redes

Sin precisar el lugar del encuentro, Escapa describió una impresión íntima y sorprendente, resumida en cuatro palabras que ya circulan entre tertulias. El presentador dirige y presenta El suplement desde 2018, y su figura se ha consolidado como una referencia del fin de semana radiofónico en Catalunya. El programa, que se emite cada sábado y domingo, presume de espíritu magacín y combina actualidad, entrevistas y entretenimiento con marca pública de la casa.

| @rogerescapa

Desde ese altavoz, la anécdota de las vacaciones funcionó como guion perfecto para volver del parón estival y conectar con una audiencia fiel y curiosa. En X, oyentes celebraron el tono coloquial del relato y preguntaron por el perfume del argentino, síntoma claro de una fiebre Messi todavía intacta. No es la primera vez que Escapa opina sobre el fenómeno Messi, pues ya analizó su posible retorno al Barça en espacios televisivos de 3Cat.

Aquellas reflexiones mostraban prudencia, pero también intuición mediática, dos ingredientes que explican por qué una simple impresión olfativa puede convertirse en tema nacional. Además de la radio, Escapa ha abierto una ventana televisiva con el programa de entrevistas Eclipsi en 3Cat, reforzando su visibilidad entre públicos diversos. Mientras tanto, Messi mantiene la conversación global desde Inter Miami, con números poderosos y una agenda apretada entre la MLS y competiciones de verano.

Ese contexto explica que cualquier detalle humano suyo, por trivial que parezca, se replique en ondas, pódcast y plataformas donde fútbol y entretenimiento conviven. Al final, el comentario de Escapa funciona como pequeño recordatorio de que detrás del ídolo hay un cuerpo real, cotidiano y, por lo visto, perfumado.

La nueva temporada de El suplement promete historias, entrevistas y giros inesperados, con un presentador que domina el arte de convertir una vivencia en noticia. Por ahora, queda la imagen sonora de un director de radio fascinado, firmada en 3Cat y amplificada por la cuenta oficial de Catalunya Ràdio.