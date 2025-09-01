La infanta Elena (61 años) recibe un mensaje que preocupa mucho al rey Juan Carlos

La infanta Elena, a sus 61 años, ha recibido un mensaje que ha generado gran preocupación en el rey Juan Carlos. Este mensaje no es cualquier comunicación, sino uno que hace referencia a una repercusión pública que afecta directamente al monarca emérito. La noticia ha causado un notable revuelo en el entorno más cercano a la Casa Real.

El mensaje ha confirmado que el libro King Corp, que revela secretos inéditos del rey Juan Carlos, ha sido un éxito inesperado. Con más de 17.000 ejemplares vendidos tras dos ediciones, el volumen ha alcanzado una difusión amplia y sorprendente. A raíz de ello, se ha dado a conocer que varias productoras evalúan convertir esta historia en una serie documental.

| Libros del K.O.

Esta situación no ha pasado desapercibida para el propio rey Juan Carlos, que ya conoce el contenido del libro. Según los autores, el lanzamiento de su biografía oficial en noviembre podría ser una respuesta directa a las revelaciones hechas públicas. El libro no solo desvela aspectos familiares, sino también temas financieros y relaciones personales hasta ahora inéditas.

Las revelaciones del libro que afectan al rey Juan Carlos y preocupan a la infanta Elena

Entre los contenidos más llamativos, destacan detalles sobre regalos de elevado valor y amistades polémicas, en especial con el empresario José Mestre, vinculado al narcotráfico. Estas informaciones han sorprendido por no haber sido vinculadas públicamente a Juan Carlos I hasta el momento. Sin duda, este tipo de datos complican aún más la situación.

| Europa Press

Los autores, José María Olmo y David Fernández, han subrayado el enorme trabajo de investigación que ha supuesto esta obra. Después de casi tres años de esfuerzo, celebran la buena acogida y el interés generado por parte de los lectores. Además, han destacado el éxito del audiolibro y ya preparan una edición en formato bolsillo para llegar a más público.

La familia real en alerta: cómo impacta el libro a la imagen de Juan Carlos I

La preocupación en el entorno real, especialmente en la infanta Elena, no solo responde al impacto mediático, sino también a posibles repercusiones legales y personales. La amplia difusión del libro y la inminente serie documental podrían afectar la imagen de Juan Carlos I y poner en jaque a la institución. Por ello, la infanta ha transmitido a Juan Carlos un mensaje cargado de seriedad ante la gravedad de la situación.

De este modo, el fenómeno editorial que ha desatado este libro representa un nuevo capítulo delicado en la vida pública del rey Juan Carlos. La Casa Real se enfrenta a un desafío para controlar la narrativa que circula en torno al monarca emérito. Mientras tanto, la infanta Elena y el resto de la familia observan con atención los próximos pasos que se darán en esta historia.