Desconcierto en Reino Unido por la revelación sobre la vida privada de la princesa Ana

El Reino Unido vive horas de desconcierto por un descuido que ha puesto a la princesa Ana en el centro de la atención pública. Lo que debía ser un homenaje sencillo y elegante por su 75 cumpleaños se ha visto empañado por una sorprendente revelación que ha dejado perplejos a los ciudadanos.

La princesa Ana había pedido expresamente un aniversario sin excesos, sin grandes banquetes ni gestos ostentosos. Sin embargo, la publicación oficial del Palacio de Buckingham ha provocado un revuelo que nadie esperaba. ¿Qué ha ocurrido realmente para que un detalle tan íntimo haya generado tanto impacto en la opinión pública?

El error en la web real británica genera desconcierto sobre la princesa Ana

Este 15 de agosto, la princesa Ana celebra su 75 cumpleaños con la serenidad que la caracteriza. Mientras algunos esperaban un despliegue de actos, ella ha insistido en que las grandes celebraciones se reserven para los miembros más importantes de la realeza.

En medio de ese ambiente, el Palacio de Buckingham quiso rendirle un tributo especial con un retrato oficial y un artículo conmemorativo en su web. Lo que parecía un gesto cálido y emotivo terminó generando un error que hoy domina titulares en Reino Unido.

El revuelo comenzó cuando la web oficial de la Casa Real británica publicó una lista con 75 datos curiosos sobre la princesa Ana. En el punto número 14 se afirmaba que tenía dos hijastros, Tom y Amy Laurence, fruto de su matrimonio con Sir Timothy Laurence. Una afirmación rotunda que resultó ser completamente falsa.

Según reveló The Sun, el almirante Laurence nunca tuvo hijos antes de casarse con la princesa Ana en 1992. Ella fue su primera y única esposa. Por tanto, hablar de dos hijastros era un error monumental que no tardó en ser calificado de "vergonzoso" por la prensa británica.

La reacción fue inmediata, y en redes sociales, los seguidores de la monarquía comenzaron a comentar incrédulos la confusión. "¿Tom y Amy Laurence? O me he vuelto loco o Sir Tim Laurence tiene hijos secretos", escribió un usuario con ironía. Otro añadió: "Estoy bastante seguro de que está mal, pero ¿cómo ocurrió? No recuerdo a ningún hermano Tom y Amy en la Familia Real".

La presión mediática y las bromas en internet obligaron al Palacio de Buckingham a eliminar la información en cuestión de minutos. Sin embargo, la huella del error ya estaba marcada, y con ella un nuevo debate sobre el rigor de las publicaciones oficiales de la Corona.

La explicación desde el Palacio de Buckingham no calma a los británicos

Aunque la Casa Real eliminó rápidamente la referencia errónea, la institución no logró contener el malestar de los británicos. En declaraciones recogidas por The Daily Mail, una fuente cercana aseguró: "Se habían verificado los datos, pero ese se agregó más tarde y provenía de una publicación online de confianza. Desafortunadamente, no fue sometido al proceso de verificación".

Esa explicación, en lugar de disipar dudas, avivó las sospechas de que la información se extrajo de artículos anteriores creados con inteligencia artificial. De hecho, algunos medios recordaron que este mismo fallo ya había aparecido en una publicación digital en 2023.

En palabras de The Sun, "no se sabe exactamente de dónde salió la información", pero todo apunta a que alguien copió un fragmento sin comprobarlo. Lo que parecía un simple detalle terminó convirtiéndose en un nuevo ejemplo de cómo un descuido puede dañar la imagen de la monarquía británica.

No cave duda de que el Reino Unido se ha visto sorprendido por un error en la web oficial que afectó directamente a la princesa Ana en su 75 cumpleaños. Lo que debía ser un homenaje discreto se transformó en una polémica que despertó dudas sobre la comunicación de la monarquía.