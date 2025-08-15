La princesa Ana hace las maletas y viaja a Irlanda por un motivo que sorprende a todos

La princesa Ana es una figura reservada, pero fundamental en la familia real británica. A lo largo de los años, ha cumplido con sus responsabilidades con discreción y gran compromiso con la Corona. Ahora, su reciente viaje ha llamado la atención por el carácter tan especial.

A pesar de su agenda, la princesa Ana se desplazó a Irlanda, donde se reunió con personas clave en una visita de un solo día. Con 74 años, Ana sigue demostrando su incansable compromiso tanto en lo diplomático como en sus pasiones personales. Sin que la edad sea un obstáculo para su energía y dedicación.

| Europa Press

Un encuentro con el presidente de Irlanda

El miércoles, Ana pasó un día en Dublín, donde fue recibida calurosamente por el presidente irlandés, Michael D. Higgins, y su esposa Sabina. El encuentro, realizado en Áras an Uachtaráin, no solo fortaleció la relación entre Irlanda y el Reino Unido, sino que también permitió la renovación de importantes lazos personales y políticos.

Este viaje corto dejó ver el impacto que ha tenido la princesa en las relaciones internacionales durante tantos años. El presidente destacó la “importante contribución” que Ana ha hecho durante años para fortalecer las relaciones entre ambos países. "Fue un placer renovar mis conversaciones con Su Alteza Real", comentó Higgins.

El presidente irlandés no solo reconoció su labor diplomática, sino también su compromiso con otras causas, especialmente con los deportes ecuestres y la equinoterapia. “Aproveché la oportunidad para expresar mis mejores deseos a Su Majestad el rey Carlos y recordarle su inquebrantable apoyo a la paz”, añadió Higgins. Estos comentarios reflejan el respeto y la admiración que la princesa Ana ha ganado a lo largo de los años.

| Europa Press

La pasión ecuestre de la princesa Ana

El viaje no fue solo de carácter diplomático. Ana también asistió a la inauguración del 150º Dublin Horse Show en la Royal Dublin Society, un evento que celebró su gran pasión: los caballos. Allí, entregó rosetas a los ganadores de la categoría Pequeños Cazadores, compartiendo con ellos su amor por el deporte ecuestre.

Además, la princesa Ana se reunió con representantes de Festina Lento. Una organización que promueve la equinoterapia y da clases de equitación a personas con discapacidad. Como amante de los caballos y jinete experimentada, Ana no solo lleva su afición a nivel personal, sino que también la utiliza para hacer el bien a otros.

Pese a un reciente incidente que la llevó al hospital, donde sufrió una conmoción cerebral, la princesa Ana sigue demostrando su fortaleza y recuperándose rápidamente. El viaje a Irlanda muestra que su espíritu sigue intacto y su compromiso con el servicio real no tiene límites.