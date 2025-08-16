Ibai Llanos se somete al polígrafo y suelta una bomba sobre Gerard Piqué

La relación entre Ibai Llanos y Gerard Piqué siempre ha estado bajo los focos. Juntos formaron uno de los tándems más poderosos del entretenimiento digital. Crearon eventos que batieron récords y unieron a millones de personas. Sin embargo, su reciente distanciamiento profesional generó un mar de dudas. El silencio de ambos solo alimentaba las especulaciones sobre su amistad. ¿Había algo más detrás de su separación en los negocios?

El misterio ha acompañado a sus seguidores durante semanas. La decisión de que Kosmos, la empresa de Piqué, no participara en La Velada del Año V fue un jarro de agua fría. Este movimiento sorprendió a todos en la industria. Muchos se preguntaron si la amistad había llegado a su fin. Ahora, el propio Ibai Llanos ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho de una forma totalmente inesperada y reveladora.

Un detector de mentiras para despejar la incógnita

Ibai Llanos ha publicado un vídeo que nadie esperaba en su canal de YouTube. En él, se somete a un polígrafo profesional. Responde a preguntas incómodas formuladas por otros creadores de contenido. La tensión era palpable durante toda la sesión pero llegó la pregunta que todos estaban esperando. La que hacía referencia directa a su vínculo con Gerard Piqué.

| @ibaillanos

Un compañero streamer le preguntó sin rodeos: "¿Crees que Gerard Piqué es una buena persona?". Ibai no dudó ni un segundo en su respuesta. Contestó con un rotundo "sí" que resonó en la sala. El polígrafo, para sorpresa de muchos, confirmó que decía la verdad. La máquina validó la sinceridad del creador de contenido vasco. Su respuesta disipaba, en parte, los rumores de una enemistad declarada. Parecía que la amistad seguía intacta a pesar de los negocios.

Entre la lealtad y el reconocimiento de "errores"

Tras confirmar su respuesta, Ibai Llanos añadió un matiz muy importante. Sus siguientes palabras aportaron el verdadero contexto a su relación. "Creo que es una persona que se ha equivocado en varias ocasiones", afirmó con seriedad.

Esta frase desató inmediatamente un torbellino de comentarios en redes sociales. El entrevistador le preguntó si esos errores habían sido con él. Ibai se tomó un momento para pensar su respuesta.

| XCatalunya

Finalmente, aclaró que no se refería a su relación personal. "Yo creo que no, pero sí que creo que ha tenido varios errores, en general", explicó. Con estas palabras, Ibai marcaba una línea clara. Diferenciaba su amistad personal de las acciones públicas del exfutbolista. No le juzga como amigo, pero sí reconoce sus fallos más conocidos. Es una declaración que demuestra la complejidad de su vínculo actual. Una amistad real, pero no incondicional, que sobrevive a sus diferencias.

La ruptura empresarial con Kosmos cobra ahora un nuevo sentido. Quizás estas diferencias de visión influyeron en su separación profesional. A pesar de todo, siguen trabajando juntos en la exitosa Kings League. Este proyecto demuestra que su conexión profesional no está del todo rota.