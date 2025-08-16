Desconcert al Regne Unit per la revelació sobre la vida privada de la princesa Anna

El Regne Unit viu hores de desconcert per un descuit que ha posat la princesa Anna al centre de l'atenció pública. El que havia de ser un homenatge senzill i elegant pel seu 75 aniversari s'ha vist enterbolit per una sorprenent revelació que ha deixat perplexos els ciutadans.
La princesa Anna havia demanat expressament un aniversari sense excessos, sense grans banquets ni gestos ostentosos. Tanmateix, la publicació oficial del Palau de Buckingham ha provocat un rebombori que ningú no esperava. Què ha passat realment perquè un detall tan íntim hagi generat tant d'impacte en l'opinió pública.
L'error a la web reial britànica genera desconcert sobre la princesa Anna
Aquest 15 d'agost, la princesa Anna celebra el seu 75 aniversari amb la serenor que la caracteritza. Mentre alguns esperaven un desplegament d'actes, ella ha insistit que les grans celebracions es reservin per als membres més importants de la reialesa.
Enmig d'aquest ambient, el Palau de Buckingham va voler retre-li un tribut especial amb un retrat oficial i un article commemoratiu a la seva web. El que semblava un gest càlid i emotiu va acabar generant un error que avui domina titulars al Regne Unit.
El rebombori va començar quan la web oficial de la Casa Reial britànica va publicar una llista amb 75 dades curioses sobre la princesa Anna. Al punt número 14 s'afirmava que tenia dos fillastres, Tom i Amy Laurence, fruit del seu matrimoni amb Sir Timothy Laurence. Una afirmació rotunda que va resultar ser completament falsa.
Segons va revelar The Sun, l'almirall Laurence mai no va tenir fills abans de casar-se amb la princesa Anna el 1992. Ella va ser la seva primera i única esposa. Per tant, parlar de dos fillastres era un error monumental que no va trigar a ser qualificat de "vergonyós" per la premsa britànica.
La reacció va ser immediata, i a les xarxes socials, els seguidors de la monarquia van començar a comentar incrèduls la confusió. "Tom i Amy Laurence? O m'he tornat boig o Sir Tim Laurence té fills secrets", va escriure un usuari amb ironia. Un altre va afegir: "Estic bastant segur que està malament, però com va passar? No recordo cap germà Tom i Amy a la Família Reial".
La pressió mediàtica i les bromes a internet van obligar el Palau de Buckingham a eliminar la informació en qüestió de minuts. Tanmateix, la petjada de l'error ja estava marcada, i amb ella un nou debat sobre el rigor de les publicacions oficials de la Corona.
L'explicació des del Palau de Buckingham no calma els britànics
Tot i que la Casa Reial va eliminar ràpidament la referència errònia, la institució no va aconseguir contenir el malestar dels britànics. En declaracions recollides per The Daily Mail, una font propera va assegurar: "S'havien verificat les dades, però aquesta es va afegir més tard i provenia d'una publicació online de confiança. Malauradament, no va ser sotmesa al procés de verificació".
Aquesta explicació, en lloc de dissipar dubtes, va alimentar les sospites que la informació s'havia extret d'articles anteriors creats amb intel·ligència artificial. De fet, alguns mitjans van recordar que aquest mateix error ja havia aparegut en una publicació digital el 2023.
En paraules de The Sun, "no se sap exactament d'on va sortir la informació", però tot apunta que algú va copiar un fragment sense comprovar-lo. El que semblava un simple detall va acabar convertint-se en un nou exemple de com un descuit pot danyar la imatge de la monarquia britànica.
No hi ha cap dubte que el Regne Unit s'ha vist sorprès per un error a la web oficial que va afectar directament la princesa Anna en el seu 75 aniversari. El que havia de ser un homenatge discret es va transformar en una polèmica que va despertar dubtes sobre la comunicació de la monarquia.