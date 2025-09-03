Sorpresa de Pablo Motos en Catalunya

La nueva temporada televisiva ha comenzado con movimientos quirúrgicos en la franja de access. Atresmedia ha diseñado un regreso de alto impacto, apoyado en invitaciones potentes y en una estrategia de continuidad de parrilla. La 1 prepara la contra con el retorno de David Broncano, mientras Telecinco y La Sexta ajustan piezas en sus accesos. El tablero catalán se ha movido y las curvas confirman que nada está escrito.

Un arranque calculado para dominar el access

Antena 3 adelantó su regreso con una semana de estrellas que refuerza el posicionamiento del formato de Pablo Motos. La secuencia de invitados ha funcionado como palanca editorial y como herramienta promocional cruzada. La maniobra busca llegar con inercia positiva al duelo con ‘La Revuelta’ de Broncano. El objetivo no es solo liderar el access, sino consolidar la noche con un lead-out competitivo.

El contexto catalán y la competencia directa

En Catalunya, TV3 sostiene el día con los ‘Telenotícies’ y un prime time de sello local. La oferta de no ficción se reforzó con ‘Sense Ficció’ y el documental sobre Lluc Crusellas, marca reconocible del servicio público. En access, ‘Pasapalabra’ empujó desde Antena 3, con ‘Atrapa’m si pots estiu’ como respuesta de 3Cat.

| Antena 3, XCatalunya

Los datos en Catalunya y el cambio de jerarquía

‘El Hormiguero’ lideró el prime time por segundo día consecutivo en Catalunya, con 244.000 espectadores y un 14,8% de cuota. Fue el tercer espacio más visto del día en la comunidad y segundo en el ranking estatal diario. El ‘Sense Ficció’ de Lluc Crusellas firmó 206.000 seguidores y un 12,9%, completando un pulso de clara competitividad. En access, ‘Pasapalabra’ volvió a imponerse a ‘Atrapa’m si pots estiu’, apuntalando el arrastre de Antena 3.

Los primeros dos programas establecieron el tono con nombres relevantes. El lunes abrió la semana con Bertín Osborne junto a Sergio Ramos, mientras que el martes acogió a Joaquín y Susana Saborido como invitados. Ramos, que acaba de estrenar su tema musical “Cibeles”, reveló que se visualiza antes ganando un Grammy como cantante que logrando una Champions como entrenador.

Targets, arrastre y lectura de la industria

El rendimiento del access se trasladó a la noche, con ‘Renacer’ beneficiándose del empuje y firmando una de sus mejores marcas recientes. En la industria se subraya el “mejor arranque de curso” del formato y la fortaleza de su segunda entrega. La prueba de estrés llegará el lunes con el regreso de Broncano, que reabrirá el frente del access. La competencia de ‘First Dates’ y ‘El Intermedio’ completó un escenario de oposición con resultados moderados.

| XCatalunya

Lo que viene y por qué importa

El formato de 7 y Acción, multipremiado con reconocimientos como el Ondas y el Rose d’Or, mantiene un músculo de marca que trasciende invitados. La distribución en Antena 3 y Atresplayer amplía alcance y fideliza consumo diferido clave en públicos activos. Catalunya será termómetro de la estrategia porque combina fortaleza informativa de TV3 y apetito por entretenimiento de alto perfil. La próxima semana medirá si el liderazgo resiste con Broncano en escena y si el arrastre sostiene la noche.