La decisión de Meghan Markle con su hijo Archie que sorprenderá a la familia Windsor

Este martes, Meghan Markle volvió a ser noticia tras conocerse una decisión en torno a su hijo Archie que promete dar que hablar en Inglaterra. La duquesa de Sussex, que llevaba semanas compartiendo pequeñas pinceladas de su vida familiar, ha dejado entrever un detalle que conecta al niño con la tradición británica de forma inesperada.

Desde que estrenó su docuserie en Netflix, Con amor, Meghan, la esposa del príncipe Harry mantiene una presencia constante en el escaparate digital. Sus últimas publicaciones muestran momentos familiares junto a Harry, Archie y Lilibet, aunque siempre evitando mostrar el rostro de los pequeños. ¿Qué ha llamado la atención de los seguidores esta vez?

| Grok

Meghan Markle toma una decisión inesperada con su hijo Archie

Meghan Markle y el príncipe Harry redujeron notablemente sus apariciones públicas tras mudarse a California en 2020. Desde entonces, han tratado de equilibrar su vida privada con su influencia mediática. Pese a los rumores de tensiones con la Familia Real, en especial tras la publicación del libro Spare de Harry, los duques han buscado dar pasos hacia una vida más independiente.

El deporte, sin embargo, ha sido históricamente un vínculo en la familia Windsor. El fútbol, nacido en Inglaterra en el siglo XIX, se ha consolidado como emblema cultural en Europa, y que Archie se acerque a esta disciplina resulta, por tanto, más que simbólico. A la vez, muestra cómo Meghan busca tender puentes entre la educación californiana de su hijo y las raíces británicas que lo acompañarán siempre.

La revelación llegó a través de una de las últimas imágenes compartidas por Meghan en Instagram. Los seguidores más atentos descubrieron que Archie lucía el uniforme de la GB Soccer School, una prestigiosa academia de fútbol situada en California. Según la prensa británica, la escuela ofrece entrenamientos personalizados y programas diseñados para futuros talentos.

| Instagram, @meghan

El detalle sorprendió a muchos, pues los precios de esta institución son elevados. Una sesión semanal de 45 minutos cuesta unos 300 euros por trimestre, mientras que el plan completo, con entrenamientos y partidos, asciende a unos 1.117 euros por semestre. Durante vacaciones, los cursos intensivos alcanzan los 430 euros por semana.

El gesto de Meghan Markle sorprende a la familia Windsor

Meghan Markle ha sido criticada en múltiples ocasiones por su supuesta desconexión con la tradición británica. Sin embargo, este detalle parece jugar a su favor en términos de percepción pública. Al mostrar a Archie en un contexto deportivo ligado al Reino Unido, proyecta una imagen de respeto hacia el legado de su marido.

La elección no parece casual, y es que el fútbol fue introducido en las escuelas inglesas en 1863 y, desde entonces, ha estado vinculado a la identidad nacional. En Reino Unido, los clubes forman parte del tejido social y cultural. Que el hijo de Harry y Meghan vista ahora la camiseta de una academia profesional de fútbol refuerza esa conexión con sus orígenes.

Según medios británicos, algunos observadores consideran que este gesto puede interpretarse como una forma sutil de acercamiento hacia la familia Windsor. No en vano, el príncipe Guillermo, hermano de Harry, es presidente de la Federación Inglesa de Fútbol.

| Europa Press

Sin embargo, las redes sociales reaccionaron con comentarios divididos. Algunos usuarios destacaron el coste de la academia, cuestionando la coherencia con los discursos sobre austeridad de la pareja. Otros, en cambio, aplaudieron que Meghan busque oportunidades de calidad para la educación y formación de su hijo.

La decisión de Meghan Markle de inscribir a su hijo Archie en una escuela de fútbol exclusiva refleja tanto su estilo de vida californiano como su conexión con las raíces Windsor. Con este gesto, la duquesa equilibra independencia y tradición, proyectando una imagen cuidada y estratégica. Lo que queda por ver es cómo este detalle influirá en la relación de Harry y Meghan con la Familia Real británica.