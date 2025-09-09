'Pasapalabra' se queda sin palabras tras el último anuncio de Rosa: 'Creo que...'

Rosa ha vuelto a romper moldes en Pasapalabra. La concursante ha logrado un hito nunca antes visto en el concurso: participar en 200 programas. Así, no solo se consolida como una de las figuras más queridas, sino que se convierte en la primera mujer en alcanzar esta marca.

Lo suyo ha sido una carrera de fondo. Rosa ya había hecho historia al ser la primera mujer en llegar a los 100 programas. Ahora, ha duplicado ese número gracias a su constancia, esfuerzo y una actitud que no pasa desapercibida.

| Antena 3

Rosa deja a todos con la boca abierta

La concursante recibe la noticia con alegría, pero también con asombro. Para ella, todo esto es "una locura que ni te planteas". En su preparación, sí pensaba en llegar a los 100, además, quería que alguna mujer lograra esa cifra y, finalmente, ha sido ella misma.

Una trayectoria que no solo refleja conocimiento, sino también una gran capacidad para resistir la presión y evolucionar con cada entrega. A lo largo de su paso por el programa, Rosa ha ganado seguridad.

Afirma que la experiencia le ha dado confianza y que se siente preparada para más. Y es que si ha llegado hasta aquí, puede llegar aún más lejos, aseguran desde el equipo del programa. Su duelo diario con Manu en El Rosco se ha convertido en uno de los momentos más esperados.

Sobre sus opciones para llevarse el bote, Rosa lo tiene claro: "Depende del día". Sin embargo, cada programa le suma tickets de cara a ganar El Rosco, aunque deja claro que lo económico no es su prioridad.

El último anuncio de Rosa en Pasapalabra

Para ella, lo más importante es el reto intelectual. Tal como aseguran desde el espacio de Antena 3, Rosa se centra más en el reto de acertar las 25 preguntas. Más allá del concurso, Rosa también ha reflexionado sobre la presencia de mujeres en Pasapalabra.

| Antena 3

Cree que hay menos porque "a medida que llegas a cierta edad, las mujeres tienen menos de ese tiempo" para prepararse. Y añade otro punto clave: "Creo que las mujeres tenemos menos confianza a la hora de exponer nuestra ignorancia o conocimientos".

Con cada programa, Rosa no solo sigue haciendo historia en el concurso. También se ha convertido en un ejemplo de constancia, esfuerzo e inspiración para muchas personas, dentro y fuera de Pasapalabra.