David Bisbal (46 años) lanza un mensaje que habrá emocionado a David Bustamante

David Bisbal acaba de utilizar las redes sociales para manifestar unas palabras llenas de sentimiento. Palabras que habrán emocionado a David Bustamante, el que fuera su compañero en OT.

El cantante almeriense ha querido usar Instagram para dar a conocer el momento tan especial que ha vivido. Lo ha hecho sobre los escenarios, en un homenaje a Nino Bravo. Y esto habrá llegado al corazón de Busta, ya que él es fan del citado artista desaparecido.

| Europa Press

David Bisbal comparte su emoción por participar en un homenaje a Nino Bravo

David Bisbal lleva muchos años en la música y se puede decir que ha vivido multitud de experiencias, pero esto no quita para que siga sorprendiéndose y disfrutando de momentos únicos. El último ha sido el que ha vivido en la inauguración del valenciano Roig Arena, donde se le ha realizado un homenaje a Nino Bravo. Sí, al intérprete que falleció en un accidente en 1973 y nos dejó canciones tan grandes como Un beso y una flor o Libre.

Allí ha estado presente el andaluz. Y lo ha hecho para formar parte del espectáculo con una interpretación que ha dejado huella en el público y en sus propios sentimientos.

Tan encantado ha quedado el almeriense que ha escrito en sus redes: “Fue un día maravilloso para recordar: la inauguración del Roig Arena. Y qué mejor forma de hacerlo que con un gran homenaje a la voz del pueblo, Nino Bravo. Me hubiese encantado conocerlo, haber asistido a alguno de sus conciertos y escuchar en vivo su voz”.

“Estudiar la voz de Nino siempre es un reto, pero lo más importante es que su voz quedará perpetua para siempre. Espero que los valencianos disfruten de este nuevo espacio musical y que aquí puedan crear recuerdos y vivencias con sus familias.

Ha sido un verdadero placer compartir escenario con artistas a los que siempre he admirado y respeto profundamente”.

Las palabras de David Bisbal que habrán tocado el corazón de David Bustamante

La publicación de David Bisbal no ha tardado en generar una oleada de reacciones entre sus seguidores. Muchos fans de Nino Bravo se han emocionado al leer sus palabras y al comprobar la sinceridad con la que hablaba de un ídolo generacional como es aquel. Y, sin duda, entre ellos habrá estado David Bustamante, que imitó al valenciano en su paso por Tu cara me suena.

El cántabro, que compartió con el marido de Rosanna Zanetti los inicios de su carrera en la primera edición de Operación Triunfo, siempre ha mostrado su admiración por el cantante valenciano. Por eso, no sería extraño que este gesto de su compañero le hubiera llegado al alma.

| Atresmedia

Probablemente, al leerlo, Bustamante ha sentido tanto orgullo como nostalgia. Y es que ambos artistas crecieron en una época en la que las canciones del valenciano seguían marcando a generaciones enteras. Es más, incluso es posible imaginar que, junto a la emoción, haya sentido un ligero pesar por no haber participado en ese acto tan especial.

Lo cierto es que tanto Bisbal como su excompañero llevan más de 20 años defendiendo con éxito su lugar en la música española. Aunque cada uno ha tomado su propio camino, los dos continúan unidos por la complicidad que nació en aquel concurso televisivo. Y ahora, con este homenaje, Bisbal ha vuelto a tender un puente emocional que seguramente ha reforzado esa conexión.