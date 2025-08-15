Beth (Operación Triunfo) y sus espectaculares vacaciones en familia en Costa Rica

La protagonista de una de las etapas más recordadas de Operación Triunfo vuelve a colarse en la conversación pop con un viaje muy bien contado. No hay gira ni promo a la vista, pero sí una narrativa familiar que recuerda por qué su perfil sigue generando interés dos décadas después de aquel “Dime”.

En los últimos días, la artista ha compartido en Instagram imágenes de una escapada centroamericana que ha despertado la curiosidad de sus seguidores. Las fotos no revelan un itinerario completo, pero sí un destino con bosque nuboso, aventura y tiempo de calidad en familia.

Monteverde, adrenalina y bosque nuboso

Beth publicó una imagen ascendente y luminosa en la que se la ve con casco y arnés. En ella estaba acompañada por dos de sus hijos en una estructura metálica. La cantante tituló el post con un elocuente “adrenalina pura a Monteverde”. De esta forma, dejaba claro que la parada era uno de los platos fuertes de las vacaciones.

| @bethrodergas

Monteverde es una de las joyas naturales de Costa Rica, famosa por su Reserva Biológica del Bosque Nuboso. Esta red de senderos húmedos, biodiversidad desbordante y pasarelas sobre la copa de los árboles recibe miles de visitantes cada año. Los atraen sus orquídeas, aves emblemáticas y una experiencia inmersiva de selva de altura.

La publicación encaja con lo que ofrecen los parques de aventura de la zona: tirolinas, puentes colgantes y miradores que atraviesan el dosel arbóreo. En Monteverde y Arenal, propuestas como las pasarelas combinan vistas espectaculares con recorridos seguros pensados para todos los niveles.

La “familia Boix-Rodergas”, protagonista de las postales

La escapada llega en un momento de plenitud personal para la artista, que comparte vida con Joan Boix March y es madre de tres niños. Sus nombres son breves y reconocibles: Lia, Kai y la pequeña Uma. Las publicaciones recientes de la prensa confirman la llegada de la benjamina a finales de 2023, completando una familia que suele aparecer en sus contenidos.

| TV3

En sus redes, Beth acostumbra a etiquetar escenas familiares con el hashtag #familiaboixrodergas, una pista que contextualiza quiénes la acompañan sin convertir a los menores en protagonistas innecesarios. Esa etiqueta ha aparecido en otros posts, consolidando un relato doméstico que evita la exposición excesiva y privilegia la naturalidad.

El post de Monteverde reunió una cascada de corazones y mensajes celebrando el valor del plan y la estampa luminosa de la selva. No hubo grandes textos ni vídeos explicativos. Tan solo hubo un guiño al espíritu aventurero de la familia y a la conexión de la cantante con la naturaleza, un tema recurrente en su biografía digital.

Mientras tanto, su trayectoria sigue anclada en el imaginario pop nacional. Sobre todo, desde su salto en OT hasta Eurovisión 2003, con discos que la han mantenido activa y un público fiel muy atento. Es ese equilibrio, entre vida privada bien contada y carrera consolidada, el que sostiene su presencia en la cultura popular.

Beth ha mostrado una etapa de sus vacaciones familiares en Costa Rica con una parada cargada de adrenalina en Monteverde. La pregunta ahora es si la escapada incluirá más naturaleza o un salto a las playas del Pacífico, con nuevas postales para alimentar el verano digital. De momento, las imágenes subrayan el tono aventurero del viaje, mientras el destino elegido brilla por su bosque nuboso y experiencias sobre el dosel arbóreo.