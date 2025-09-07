David Bisbal (46 anys) llança un missatge que haurà emocionat David Bustamante

David Bisbal acaba d'utilitzar les xarxes socials per manifestar unes paraules plenes de sentiment. Paraules que hauran emocionat David Bustamante, que va ser el seu company a Operación Triunfo.
El cantant almerienc ha volgut fer servir Instagram per donar a conèixer el moment tan especial que ha viscut. Ho ha fet sobre els escenaris, en un homenatge a Nino Bravo. I això haurà arribat al cor de Busta, ja que ell és fan de l'esmentat artista desaparegut.
David Bisbal comparteix la seva emoció per participar en un homenatge a Nino Bravo
David Bisbal porta molts anys en la música i es pot dir que ha viscut multitud d'experiències, però això no treu que continuï sorprenent-se i gaudint de moments únics. L'últim ha estat el que ha viscut a la inauguració del valencià Roig Arena, on se li ha fet un homenatge a Nino Bravo. Sí, a l'intèrpret que va morir en un accident el 1973 i ens va deixar cançons tan grans com Un beso y una flor o Libre.
Allà hi ha estat present l'andalús. I ho ha fet per formar part de l'espectacle amb una interpretació que ha deixat empremta en el públic i en els seus propis sentiments.
Tan encantat ha quedat l'almerienc que ha escrit a les seves xarxes: “Va ser un dia meravellós per recordar: la inauguració del Roig Arena. I quina millor manera de fer-ho que amb un gran homenatge a la veu del poble, Nino Bravo. M'hauria encantat conèixer-lo, haver assistit a algun dels seus concerts i escoltar en directe la seva veu”.
“Estudiar la veu de Nino sempre és un repte, però el més important és que la seva veu quedarà perpètua per sempre. Espero que els valencians gaudeixin d'aquest nou espai musical i que aquí puguin crear records i vivències amb les seves famílies.
Ha estat un veritable plaer compartir escenari amb artistes als quals sempre he admirat i respecto profundament”.
Les paraules de David Bisbal que hauran tocat el cor de David Bustamante
La publicació de David Bisbal no ha trigat a generar una onada de reaccions entre els seus seguidors. Molts fans de Nino Bravo s'han emocionat en llegir les seves paraules i en comprovar la sinceritat amb què parlava d'un ídol generacional com és aquell. I, sens dubte, entre ells hi haurà estat David Bustamante, que va imitar el valencià en el seu pas per Tu cara me suena.
El càntabre, que va compartir amb el marit de Rosanna Zanetti els inicis de la seva carrera a la primera edició de Operación Triunfo, sempre ha mostrat la seva admiració pel cantant valencià. Per això, no seria estrany que aquest gest del seu company li hagués arribat a l'ànima.
Probablement, en llegir-ho, Bustamante ha sentit tant d'orgull com de nostàlgia. I és que tots dos artistes van créixer en una època en què les cançons del valencià continuaven marcant generacions senceres. És més, fins i tot és possible imaginar que, juntament amb l'emoció, hagi sentit un lleuger pesar per no haver participat en aquell acte tan especial.
La veritat és que tant Bisbal com el seu excompany fa més de vint anys que defensen amb èxit el seu lloc en la música espanyola. Encara que cadascú ha pres el seu propi camí, tots dos continuen units per la complicitat que va néixer en aquell concurs televisiu. I ara, amb aquest homenatge, Bisbal ha tornat a estendre un pont emocional que segurament ha reforçat aquesta connexió.