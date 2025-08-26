Desvelan la causa de la muerte de Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico

Una triste noticia sacude hoy al panorama musical español: el fallecimiento de Manuel de la Calva, integrante del inolvidable Dúo Dinámico. Su muerte deja un vacío inmenso en el corazón de miles de admiradores que crecieron con sus canciones. La pérdida de esta figura clave en la historia de la música popular ha despertado una oleada de cariño y homenajes.

A lo largo de más de seis décadas, su voz y su talento formaron parte esencial de la banda sonora de varias generaciones. Junto a su inseparable compañero Ramón Arcusa, escribió páginas memorables en la historia del pop español. Hoy, la emoción se mezcla con el recuerdo mientras el país despide a un artista irrepetible.

| Europa Press

El nacimiento de una leyenda musical

La historia del Dúo Dinámico comenzó casi por casualidad, en un taller mecánico donde Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa. Aquella amistad dio lugar a una de las formaciones más icónicas del pop español, que marcó a varias generaciones con su música.

Desde su debut en los años 50, el dúo no dejó de crecer. Con temas como Quince años tiene mi amor o Quisiera ser, conquistaron el corazón del público. Miles de jóvenes les seguían como a auténticas estrellas internacionales.

No solo triunfaron en los escenarios, sino también como compositores. Su firma está detrás de grandes éxitos como La, la, la, con la que Massiel ganó Eurovisión en 1968. Además, compusieron temas inolvidables como Soy un truhan, soy un señor, popularizada por Julio Iglesias.

| Europa Press

Resistiré: el himno que volvió a unir al país

Durante los días más duros de la pandemia, Resistiré, una de sus canciones más emblemáticas, cobró nueva vida. Se convirtió en el himno espontáneo que millones de personas entonaban desde sus balcones como símbolo de esperanza.

La canción, compuesta décadas atrás, fue redescubierta por una nueva generación que encontró en su letra fuerza y consuelo. Manuel de la Calva, emocionado por este inesperado resurgir, se implicó personalmente en iniciativas solidarias a través del tema.

Junto a sus hijos, promovió la venta de pulseras solidarias con la frase Resistiré, destinando íntegramente los beneficios a Cáritas. El artista mostró así su compromiso con los más afectados por la crisis sanitaria, aportando desde la música un gesto de humanidad.

| Europa Press

Se conoce el triste fallecimiento de Manuel de la Calva

Este mediodía se ha conocido la noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva. Según fuentes cercanas al cantante, Manuel ha fallecido en Madrid tras ingresar en el hospital apenas 24 horas antes. La causa de la muerte ha sido confirmada por la periodista Beatriz Cortázar: falleció por fibrosis pulmonar, que lo alejó de la vida pública.

Aunque su estado de salud era delicado, la rapidez del desenlace ha sorprendido a familiares y admiradores. Murió acompañado de los suyos, en un entorno íntimo y con la tranquilidad de quien supo construir una vida plena de logros y afectos.

Manuel de la Calva no solo fue un artista brillante, sino también un esposo, padre y amigo leal. Su muerte deja un vacío profundo en la música española, pero también el consuelo de haber compartido su talento durante más de seis décadas.