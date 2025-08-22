Rosa confiesa su secreto en 'Pasapalabra' y reconoce todo: 'Mi familia dice que...'

Durante sus casi 190 participaciones en Pasapalabra, hemos podido ver a Rosa compartir con la audiencia algunos detalles de su vida más privada. Sin embargo, fue durante una de sus últimas intervenciones dentro del formato cuando la joven desveló lo que su familia dice de ella.

Actualmente, Rosa se encuentra en plena disputa con Manu por hacerse con El Rosco de este popular concurso de Antena 3. Premio que ha superado ya la astronómica cantidad de dos millones de euros.

| Atresmedia, esp.xcatalunya.cat

Desde su debut el 19 de noviembre, la concursante argentina ha demostrado con creces que está preparada para medirse contra Manu. El joven, a su vez, no ha sido derrotado por ninguno de sus contrincantes desde que entró en Pasapalabra el 16 de mayo de 2024.

Tal y como pudimos ver en sus primeras intervenciones, Rosa comenzó su andadura en el concurso con un perfil más bien reservado, concentrada únicamente en avanzar cada jornada.

Sin embargo, con el paso de las semanas ha ido mostrando un carácter más abierto y cercano. Tanto es así que incluso ha compartido algunos recuerdos personales con la audiencia y el presentador. “Mi familia dice que se me da bien”, aseguró hace poco.

Rosa hace una inesperada confesión en Pasapalabra

En una de sus primeras intervenciones, Rosa desveló algunos aspectos sobre sus raíces argentinas y cómo fue su llegada a la ciudad de A Coruña. Momento en el que quiso también poner en valor la vida que ha construido en Galicia tras su llegada.

Asimismo, no tuvo reparos en hablar de su profesión y de la satisfacción que siente como docente de inglés y lengua castellana. No obstante, en una de las últimas emisiones confesó que lo que realmente le apasiona está en otro ámbito.

| Atresmedia

“Mi mayor hobby es la cocina, especialmente los postres. Mi familia dice que se me dan muy bien”, aseguró Rosa durante la emisión de Pasapalabra del pasado 3 de junio.

Ante esa confesión, Roberto Leal quiso profundizar un poco más en la faceta culinaria de Rosa. Tanto es así que le preguntó directamente cuál era la receta que mejor prepara y ella no dudó en responder:

| Atresmedia

“Hago unos bizcochos de limón aparentemente muy buenos. Les doy un toque especial”, le respondió la joven sin pensárselo dos veces. “Vamos a llamar a esto: Recetario Pasapalabra”, le dijo Roberto Leal entre risas.

Además, y por si fuera poco, Rosa también abrió su corazón al confesar qué haría si lograse alcanzar el bote de Pasapalabra. “No lo he pensado mucho. Pero siempre pienso que la razón por la que estoy aquí es porque mis padres sacrificaron todo para que pudiéramos tener la vida que tuvimos”.

Por eso, consciente del esfuerzo que hicieron sus progenitores, dejó claro que ahora le toca a ella devolverles todo lo que le han dado. “Me gustaría poder ayudarlos a ellos y, si sobrase algo, vivir con más tranquilidad, que con la economía de hoy en día es complicado”, sentenció.