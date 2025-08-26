Carlos Alcaraz (sucesor de Rafa Nadal) confiesa: 'Estaba solo con mi hermano y...'

Carlos Alcaraz ha vuelto a ser noticia y, esta vez, no ha sido por un punto ganador o por un título conquistado. El joven murciano, considerado el heredero de Rafa Nadal, ha sorprendido a todos al presentarse en elUS Open con un aspecto completamente diferente. La confesión que ha hecho después ha dado la vuelta al mundo y ha generado todo tipo de comentarios.

El jugador español ha aparecido en la pista central del Arthur Ashe con la cabeza totalmente rapada, un look que nadie esperaba en él. Acostumbrados a verle presumir de peinados cuidados, su cambio radical no pasó desapercibido ni entre los aficionados ni entre sus rivales. De hecho, compañeros como Frances Tiafoe bromearon sobre su imagen y no dudaron en calificar el nuevo estilo como “horrible, pero gracioso”.

| Instagram, @carlitosalcarazz

Lo más llamativo ha llegado cuando el propio Alcaraz ha explicado qué había pasado en realidad. Tras el encuentro, ha confesado entre risas que todo comenzó en su casa, cuando decidió cortarse el pelo porque lo notaba demasiado largo. “Estaba solo con mi hermano y entendió mal la máquina”, ha relatado el tenista, desatando la sorpresa de los periodistas.

La reacción de Carlos Alcaraz al verse fue sorprendente

El resultado fue tan inesperado que no quedaba otra opción que afeitarlo por completo. “La única manera que había de arreglarlo era raparlo entero, así que eso hice”, ha reconocido. Alcaraz ha admitido que no le convencía demasiado el nuevo corte, pero ha asegurado que no le quedaba otra alternativa tras el error.

Lejos de enfadarse, el número uno del tenis español se lo ha tomado con naturalidad y humor. “Me estoy riendo mucho con la reacción de la gente, esa es la verdad”, ha declarado. Incluso ha comentado que al verse en la pantalla del estadio se ha sentido raro, porque le parecía estar viendo a otra persona totalmente distinta.

Carlos Alcaraz, un talento joven que sabe reírse de sí mismo

La anécdota, además, ha servido para mostrar una faceta más cercana del campeón, que suele vivir bajo la presión constante de las expectativas. Con solo 21 años, Alcaraz ya ha conquistado grandes torneos y está llamado a marcar una época. Sin embargo, historias como esta recuerdan que sigue siendo un joven capaz de reírse de sí mismo.

Al final, su corte radical se ha convertido en un símbolo improvisado del torneo. Mientras los aficionados debaten si le favorece o no, él se centra en lo que realmente importa: seguir ganando partidos. Y aunque haya perdido parte de su melena, lo cierto es que Carlos Alcaraz no ha perdido ni un ápice de su carisma como sucesor de Rafa Nadal.