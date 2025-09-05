Sorpresa en Radio4: Fichaje, irá después de Gemma Nierga y Vador Lladó

Ràdio 4 inicia temporada con un reto claro: consolidar su reciente crecimiento en Catalunya. La emisora reorganiza su oferta matinal con una arquitectura de tres bloques consecutivos y complementarios. El objetivo pasa por reforzar la marca RTVE Catalunya y mejorar la continuidad de escucha a lo largo de la mañana.

La nueva cadena de arrastre matinal

La operación llega en un curso especialmente competitivo para la radio generalista en catalán. El día arrancará de 6.00 a 8.00 con “Bon dia i bona sort”, despertador conducido por Vador Lladó junto a Ares Teixidó y Montse Vidal. De 8.00 a 10.00, Ràdio 4 y La 2 Catalunya emiten simultáneamente “Cafè d’idees”, el magazine de actualidad que presenta Gemma Nierga.

El bloque de 10.00 a 13.00 lo asumirá “El matí de Ràdio 4”, dirigido y presentado por Xavi Freixes. La presencia de Nierga aporta una marca consolidada por su impacto editorial y una fidelidad demostrada en RTVE Catalunya. En paralelo, RAC1 lidera con holgura las mañanas, mientras Catalunya Ràdio firma su mejor temporada reciente.

| Catalunya Ràdio, Canva de Sparklestroke Global , Wild spirit shoot de Getty Images

Los últimos EGM sitúan a RAC1 por encima del millón de oyentes y a Catalunya Ràdio alrededor de los 685.000 diarios. Ràdio 4, por su parte, ha duplicado audiencia en la segunda ola de 2025, reforzando su tendencia alcista. La cadena dibuja un flujo claro: despertar informativo, entrevista de alto perfil y análisis reposado con sello propio.

Lead-in, lead-out y target comercial

El lead-in de Lladó debe calentar la franja y transferir minutos a la ventana audiovisual de Nierga. El lead-out de Freixes busca capturar ese arrastre, abriendo espacio a entrevistas, análisis político y consumo digital diferido. El target comercial de media mañana en Catalunya concentra adultos activos, perfiles informados y alta atención de marca para los anunciantes.

El perfil del fichaje y su encaje editorial

Freixes es un nombre experto en directo, con trayectorias destacadas en Catalunya Ràdio y RAC1 antes de su etapa en televisión. Su regreso a un tramo largo permite modular ritmos, explotar entrevistas y competir en investigación y servicio público. Para la cadena, suma una voz reconocible que puede dialogar con la audiencia audiovisual que llega desde La 2 Catalunya.

| Ara.cat, Wild spirit shoot de Getty Images

Su tono informativo encaja con el ADN de servicio público de la casa. Programadores consultados valoran la sincronía entre radio y televisión como palanca de recuerdo y frecuencia, clave en el minuteo matinal. En privado, se aplaude un despertador con tono ágil y se espera una Nierga en modo agenda, como gran tractor editorial.

La llegada de Freixes se interpreta como un mensaje de ambición, con músculo de RNE y distribución en RNE Audio y RTVE Play. El primer test llegará con la adaptación de rutina y el rebote de consumo en la vuelta al cole en Catalunya. La curva de acumulación en el tramo de las 10.00 debería reflejar si el arrastre convierte en fidelidad sostenida