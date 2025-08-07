Manuel 'El Cordobés' rompe su silencio tras el rescate policial de su hija, Alba Díaz

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha hablado y lo ha hecho tras el angustioso episodio vivido por su hija, Alba Díaz, durante sus vacaciones en Indonesia. El diestro ha confesado en el programa TardeAR que ha sentido “mucha pena” al enterarse de lo ocurrido. “Ese viaje lo íbamos a hacer en familia, pero no pudo ser, aunque está todo bien, Alba está bien, muchas gracias de corazón”, ha declarado, visiblemente emocionado por lo ocurrido.

La calma ha regresado, pero el susto ha sido importante. Alba Díaz ha compartido en sus redes sociales el difícil momento que ha vivido junto a su novio, el músico y productor Marcos Terrones, más conocido como Oddliquor. Ambos se encontraban de vacaciones en Indonesia cuando la situación dio un giro inesperado.

| @albadiazmartin

El viaje de regreso a Bali desde la isla de Lombok se ha complicado desde el principio. El barco rápido que iban a tomar ha sido cancelado por el mal tiempo. Poco después, han sabido que en un trayecto anterior del mismo tipo de embarcación habían fallecido tres personas y la incertidumbre ha crecido.

Alba Díaz, hija de Manuel 'El Cordobés', ha sido rescatada por la Policía

Finalmente, han embarcado en un ferry lento y el trayecto ha durado seis horas. Sin embargo, al llegar a destino, todo ha empeorado, el motor del ferry ha fallado y también se ha ido la luz. La compuerta ha quedado bloqueada y nadie podía salir.

| @albadiazmartin

Durante cuatro horas, los pasajeros han vivido escenas de auténtico pánico: Algunos han saltado al mar mientras otros han descendido por improvisadas escaleras de bambú. Alba y Marcos han ayudado a varios niños a evacuar. Finalmente, han sido rescatados por la policía “casi en el aire”, entre maletas, gritos y confusión.

Alba Díaz, hija de Manuel 'El Cordobés', se encuentra bien

Afortunadamente, ambos se encuentran bien y Alba ha descrito a Marcos como su refugio en medio del caos. “Con él no podía ni me iba a pasar nada. Estaba en casa”, ha escrito en su perfil de Instagram.

| @albadiazmartin

Esta mañana, ya más tranquila, ha confirmado que ha vuelto la calma: “Después del momento barco, llegar aquí ha sido un regalo. Un auténtico regalo”, ha expresado agradecida. También ha dado las gracias al personal del hotel donde se hospedan.

“Nos han hecho sentir como en casa cuando veníamos con algo de vértigo”, ha asegurado. Su padre ha cerrado el capítulo con una reflexión: “Peores cosas pasan en el mundo”, ha dicho Alba. Y claro que pasan pero esta experiencia no se les olvidará jamás.