Mazazo para un jugador del Real Madrid: Xabi Alonso no lo tendrá en el inicio de Liga

La pretemporada del Real Madrid avanza con la intensidad esperada. El periodo estival probablemente más corto de la historia del elenco blanco parecía que iba a suponer un mero trámite para que Xabi Alonso termina de inculcar los últimos mecanismos. Sin embargo, no todo ha sido positivo en estos días, ya que un percance inesperado ha alterado los planes iniciales del nuevo entrenador.

Eduardo Camavinga, uno de los futbolistas llamados a dar un salto de protagonismo este curso, ha sufrido un esguince en el tobillo derecho durante una sesión de trabajo. Las pruebas médicas han descartado una lesión grave, pero el tiempo estimado de recuperación, cercano a los diez días, lo deja prácticamente fuera del estreno liguero ante Osasuna el próximo 19 de agosto.

Tampoco estará disponible para el amistoso contra el WSG Tirol en Austria, lo que priva a Xabi Alonso de seguir probando variantes con él en el campo. Recordemos que esta es la única prueba de pretemporada con la que cuenta en Real Madrid, que ha visto este periodo acortado tras la disputa del Mundial de Clubes en junio.

| Real Madrid

Un historial que preocupa en la casa blanca

El centrocampista francés arrastra un historial reciente que no pasa desapercibido. En la temporada 2024-25 llegó a perderse 35 partidos entre su club y la selección, la mayoría por problemas musculares. Esta última dolencia supone ya la quinta lesión que sufre en menos de un año, un dato que genera inquietud tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados. Después de la marcha de Luka Modric, Camavinga tenía ante sí la oportunidad de consolidarse como pieza clave en la medular, pero este nuevo tropiezo le obliga a empezar desde atrás una vez más.

El debut liguero del Real Madrid estaba planificado con un centro del campo renovado, capaz de ofrecer dinamismo y solidez. La baja de Camavinga obliga a Xabi Alonso a barajar otras opciones, como adelantar la puesta a punto de otros mediocampistas o variar el esquema inicial. La ausencia de un jugador con su capacidad física y versatilidad limita las alternativas para enfrentar a un Osasuna que suele plantear partidos intensos y de mucho desgaste.

Plazos y posibles escenarios de regreso

Aunque la evolución marcará los tiempos, el objetivo es que el jugador pueda reincorporarse de cara al segundo compromiso de LaLiga, frente al Real Oviedo el 24 de agosto. Si la recuperación avanza según lo previsto, podría llegar con pocos entrenamientos en sus piernas, por lo que su presencia en ese encuentro dependerá del estado físico y de la valoración técnica. La prioridad es evitar recaídas que puedan comprometer el resto de la temporada.

Camavinga es consciente de que necesita continuidad para alcanzar su mejor versión. Su capacidad para recuperar balones, romper líneas con conducción y dar equilibrio defensivo es un activo que el Real Madrid no puede permitirse perder por largos periodos. El reto ahora es doble: superar el esguince y, sobre todo, dejar atrás una dinámica de lesiones que amenaza con frenar su progresión. La temporada apenas comienza, pero para el francés ya ha llegado el momento de demostrar que está preparado para ser un fijo en el once de Xabi Alonso.