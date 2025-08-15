Tremendo repaso de Jota Jordi al Real Madrid por Mastantuono: 'Ficha del...'

En el canal de YouTube del Chiringuito Inside se ha vivido un momento surrealista y viral. Jota Jordi, tertuliano habitual, no se ha mordido la lengua con el fichaje estrella del Real Madrid. El protagonista: el argentino Franco Mastantuono, recién llegado al club blanco y presentado por todo lo alto.

Un fichaje de 63 millones con ficha del Castilla

Jota Jordi no ha dejado pasar la oportunidad. “¿Cómo puede ser que el fichaje estrella tenga ficha del filial?”. Su tono sarcástico era imposible de ignorar. Mientras el Barça logra inscribir a todos sus jóvenes talentos, el Madrid se ve obligado a esconder al suyo.

El tertuliano aprovechó para sacar pecho por la gestión del club azulgrana. “Aquí en Barcelona se inscriben todos. Todos los jugadores tienen ficha del primer equipo. Sin problemas”. La comparación era directa y evidente. Mientras el Barça avanza, el Madrid maquilla su realidad.

El comentario de Jordi ha sido explosivo en redes. Muchos seguidores del Chiringuito compartieron el vídeo. Algunos con humor. Otros con indignación. Pero todos con una pregunta: ¿por qué el Real Madrid inscribe con el Castilla a un jugador de 63 millones?

La paradoja de Mastantuono

La presentación fue grandiosa. Florentino Pérez ensalzó al joven argentino. Habló de un nuevo ídolo. De una promesa histórica. De un jugador destinado a marcar una época. Todo eso… para que su dorsal sea del segundo equipo.Jota Jordi lo resumió con ironía. “Viene con discurso de estrella mundial… y lo mandan con los niños del filial”.

Una frase que muchos consideran exagerada. Pero otros ven como una verdad incómoda. El fichaje no cabe en el primer equipo. Literalmente. El motivo es claro: el Madrid tiene ocupadas las 25 fichas del primer equipo. No hay hueco para Mastantuono. Y aunque pueda jugar con el primer equipo, su inscripción en el Castilla es un parche.

Fichaje estrella o fichaje de papel

El problema no es Mastantuono. El argentino ha mostrado humildad y emoción. Se ha ganado al público. Ha dicho que Messi es su ídolo. Que va a dejarse la vida por la camiseta. Que quiere hacer historia. Pero todo ese discurso pierde fuerza cuando se ve su ficha.

Para muchos culés, es un ejemplo perfecto de la política del Madrid. Grandes palabras. Grandes fichajes. Pero sin espacio real. Sin planificación. En el Chiringuito Inside, la risa de Jota Jordi fue clara. No por Mastantuono, sino por la gestión. Un club como el Real Madrid no puede permitirse ese tipo de incoherencias. O sí.

El debate está servido

Este episodio ha dejado una sensación agridulce en la afición madridista. ¿Está el club priorizando la imagen sobre la planificación? ¿Es coherente pagar 63 millones por un jugador sin hueco? ¿Cómo puede ser que el Barça, en crisis económica, inscriba mejor que el Madrid?

Jota Jordi, sin decirlo directamente, dejó entreverlo todo. Su burla no fue casual. Fue quirúrgica. Fue certera. El Barça va hacia adelante. El Madrid, de momento, lo esconde. Y el jugador que protagoniza todo este lío se llama Franco Mastantuono. El flamante fichaje que, por ahora, es oficialmente un jugador del Castilla.